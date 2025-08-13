Cerrar X
Nuevo León

Perfila Adrián prioridades de Seguridad en Mesa de Coordinación

El alcalde de Monterrey impulsará una agenda que analice la deserción y rotación policiaca y la definición de la estrategia de Seguridad Pública para el Mundial

  • 13
  • Agosto
    2025

Como titular del área de Seguridad en la Mesa de Coordinación Metropolitana, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, impulsará ante los demás ediles una agenda que analice la deserción y rotación policiaca, la definición de la estrategia de Seguridad Pública para el Mundial 2026 que incluya a los municipios periféricos y la ventaja de que los demás municipios repliquen el programa regio de seguridad "Escudo". 

El edil lamentó que, pese a que las corporaciones policiacas invierten en capacitar a nuevos elementos, un número importante de ellos abandonan las filas, pero aclaró que, al menos en Monterrey, no es por el salario, que es de 35 mil pesos mensuales, sino que lo atribuyó al alto costo de la vivienda y a las deficiencias en el transporte público.

El edil regio ofreció diálogo permanente con los demás ediles.

"Una de las problemáticas que tenemos es la rotación de mujeres y hombres policías de cada una de las instituciones, la rotación de hombres y mujeres policías de cada una de las corporaciones; se les invierte en adiestramiento, en capacitación, durante un tiempo están en la corporación y luego a veces el abandono", admitió. 

Sobre la Copa FIFA 2026, aclaró que para la seguridad también deben involucrarse los municipios periféricos.  

"Aunque el Mundial principalmente se va a llevar a cabo en Monterrey por el Fan Fest y en Guadalupe por el tema de los juegos, el área metropolitana necesariamente participa; inclusive otros municipios no metropolitanos, pero sí periféricos, también tendrán que participar y tendremos que tener una coordinación estrecha y comunicación con todas las policías", aseveró. 

Y en relación a la estrategia "Escudo", que consiste en presencia y control policial, generación de inteligencia, capacidad de investigación, fortalecimiento y dignificación policial y prevención social, el edil consideró que los alcaldes podrán decidir qué parte replicar. 

"Será propuesta también para que los municipios puedan tomar lo que crean que se acomoda, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los municipios", dijo.

 


