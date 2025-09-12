Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_12_at_7_30_48_PM_32c54a0e5e
Nuevo León

Permanecerá contraflujo en avenida Colón las 24 horas

El municipio exhortó a los automovilistas a manejar con precaución y estar atentos a la señalización vial, especialmente en las zonas en construcción

  • 12
  • Septiembre
    2025

A partir de este sábado 13 de septiembre, el carril de contraflujo instalado en la avenida Colón permanecerá en operación durante las 24 horas del día, así lo informó el Gobierno de Monterrey.

La medida busca agilizar las afectaciones viales provocadas por los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, los cuales han generado cierres importantes tanto en la avenida Madero, a la altura del Parque Fundidora, como en Colón, en la zona de la Y griega.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 7.30.48 PM (2).jpeg

Anteriormente, el contraflujo había sido retirado diariamente a las 05:00 horas; sin embargo, ante la persistente congestión vehicular, las autoridades municipales optaron por mantenerlo de forma permanente mientras continúen las obras.

El municipio exhortó a los automovilistas a manejar con precaución y estar atentos a la señalización vial, especialmente en las zonas en construcción.

WhatsApp Image 2025-09-12 at 7.30.48 PM (1).jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

contraflujo_colon_a2f2288e28
Implementa Monterrey contraflujo en cruce de Colón y Madero
Whats_App_Image_2025_08_31_at_9_24_08_PM_4c4aec2c86
Seguirán activos contraflujos para regreso a clases
nl_contraflujos_377865dad3
Expertos sugieren carriles reversibles fijos en nuevas vialidades
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_13_T153025_506_59a417d07a
Nuevo León inaugura clínica y centro comunitario en Mina
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_39_41_PM_d6261beff1
Muerte de menor en Reynosa, no quedará impune: Fiscalía 
Whats_App_Image_2025_09_13_at_2_29_41_PM_1_7deace30fe
Afirman que no habrá puente escolar en Tamaulipas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_11_at_5_30_37_PM_1_7a7ceb21eb
Anuncia Samuel subsidio extra para tener casas en $665,000 pesos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 6 muertos
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Confirman fallecimiento de Alicia Matías Teodoro; suman 9 muertos
publicidad
×