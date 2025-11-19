Cerrar X
Nuevo León

Reconocen a Monterrey por apoyo a la Feria del Libro 2025

Los organizadores de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL) entregaron este miércoles un reconocimiento al Gobierno de Monterrey

  • 19
  • Noviembre
    2025

Los organizadores de la Feria Internacional del Libro Monterrey (FIL) entregaron este miércoles un reconocimiento al Gobierno de Monterrey por el apoyo brindado para la realización de la edición 2025 del evento, celebrada el mes pasado.

Durante la ceremonia, la presidenta de la FIL, Carmen Junco de la Vega, agradeció al alcalde Adrián de la Garza Santos y a su esposa, la presidenta del DIF municipal, Gaby Oyervides, por facilitar todas las condiciones necesarias para concretar la feria.

Reunidos en la sala de sesiones del Cabildo regio, Junco destacó que el Gobierno de Monterrey se ha convertido en un aliado estratégico del proyecto cultural.

El alcalde agradeció la distinción y reiteró el compromiso de su administración con las actividades culturales de alto impacto.

“Es fundamental para la calidad de vida seguir provocando y promoviendo la lectura y lo que ustedes hacen, la verdad es que mis respetos, porque no nos alcanza el tiempo a los gobiernos municipales y estatales para poder encontrar el espacio y provocar todo este gran ecosistema de acciones”, expresó.

“Sigan contando con el apoyo siempre de Monterrey mientras esté yo aquí, en donde esté, en cualquier plataforma que esté un servidor, contarán con todo el apoyo a nuestro alcance”.

El secretario de Participación Ciudadana, Rafael Ramos, señaló que colaborar en la FIL 2025 fue una experiencia significativa y gratificante.

“Esta feria se convirtió en un punto de encuentro entre editoriales, escritores, instituciones y también de los amantes de los libros, la creatividad y las historias que nos unen, en un espacio donde la lectura no sólo se promueve sino también se celebra”, afirmó.

Durante la entrega del reconocimiento, los organizadores invitaron a las autoridades presentes a participar en el proyecto “Cartas al Futuro-Monterrey 2035”, aportando sus propios textos.

Las cartas, escritas por cientos de asistentes durante la feria, responden a dos preguntas: ¿Cómo sueñas a Monterrey en el año 2035? y ¿qué mensaje quieres dejarle a tu yo del futuro? Todos los documentos serán resguardados durante una década para revelarse en 2035.

Al evento acudieron la decana de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Judith Ruiz Godoy; la secretaria de Desarrollo Económico, Ximena Tamariz García; la consejera General e Incidencia Social, Xóchitl Loredo Salazar; la directora de Cultura, Claudia Ibarra Carrera; el director de la FIL Monterrey, Henoc de Santiago Dulché; y la coordinadora de patrocinios y donativos, Esperanza Gómez de la Cruz.

