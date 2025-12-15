Posponen restricciones viales nocturnas en Carretera Nacional
Autoridades establecieron recorrer el horario de labores durante la noche, ante las recientes precipitaciones registradas en la zona metropolitana
- 15
-
Diciembre
2025
La Secretaría de Obras Públicas de Monterrey informó la posposición de las restricciones a la circulación vehicular previstas para esta noche en la Carretera Nacional, a la altura del sector La Rioja, debido a las condiciones climáticas adversas que prevalecen en la zona metropolitana.
La medida, que estaba programada para iniciar la colocación de trabes en el paso a desnivel del Circuito Vial Huajuco, se recorre para mañana, martes 16 de diciembre, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan.
"La previsión era laborar en horario nocturno para causar las menores molestias a los usuarios de la vía, sin embargo, ante la constante lluvia y los riesgos que implica tanto para trabajadores como para automovilistas, se recorren los trabajos y las restricciones un día", señaló la dependencia municipal.
De retomarse las actividades, el plan inicial de restricciones se mantiene sin cambios:
- De las 23:00 horas del martes a las 5:00 horas del miércoles.
- El cierre parcial será en el sentido Sur a Norte de la Carretera Nacional.
- Se habilitará un carril de contraflujo para facilitar la circulación.
- Se iniciará con la colocación de trabes en el lado oriente de la Carretera Nacional.
La Secretaría de Obras Públicas hace un llamado a los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reactivación de los trabajos y a conducir con extrema precaución ante la humedad en el pavimento.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas