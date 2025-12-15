Podcast
Nuevo León

Posponen restricciones viales nocturnas en Carretera Nacional

Autoridades establecieron recorrer el horario de labores durante la noche, ante las recientes precipitaciones registradas en la zona metropolitana

La Secretaría de Obras Públicas de Monterrey informó la posposición de las restricciones a la circulación vehicular previstas para esta noche en la Carretera Nacional, a la altura del sector La Rioja, debido a las condiciones climáticas adversas que prevalecen en la zona metropolitana.

La medida, que estaba programada para iniciar la colocación de trabes en el paso a desnivel del Circuito Vial Huajuco, se recorre para mañana, martes 16 de diciembre, siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan.

"La previsión era laborar en horario nocturno para causar las menores molestias a los usuarios de la vía, sin embargo, ante la constante lluvia y los riesgos que implica tanto para trabajadores como para automovilistas, se recorren los trabajos y las restricciones un día", señaló la dependencia municipal.

De retomarse las actividades, el plan inicial de restricciones se mantiene sin cambios:

  • De las 23:00 horas del martes a las 5:00 horas del miércoles.
  • El cierre parcial será en el sentido Sur a Norte de la Carretera Nacional.
  • Se habilitará un carril de contraflujo para facilitar la circulación.
  • Se iniciará con la colocación de trabes en el lado oriente de la Carretera Nacional.

La Secretaría de Obras Públicas hace un llamado a los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la reactivación de los trabajos y a conducir con extrema precaución ante la humedad en el pavimento.


