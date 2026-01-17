Personas de la tercera edad reciben apoyo de la Cruz Roja

En la Casa Club del Adulto Mayor del DIF Municipal de Escobedo, las cabecitas blancas lo saben: hay que moverse.

Luego, atendieron las recomendaciones del personal médico de la Cruz Roja Mexicana, delegación Nuevo León, que durante la jornada "Acompañando tu salud" los orientó sobre cómo prevenir y atender enfermedades metabólicas, como la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras.

El doctor Javier Pérez les explicó cómo cuidarse

"Por el simple hecho de ser mexicanos y por cuestión genética, tenemos esta predisposición a desarrollar algun tipo de enfermedades metabólicas como la diabetes y la presión arterial alta, es bien importante llevar control y seguimiento, es bien importante recalcar que estas dos enfermedades no dan síntomas al principio de la enfermedad, ¿qué que quiere decir esto?, que muchas personas que se sienten bien nunca se van a checar o detectan ese tipo de enfermedades cuando ya están muy descontroladas", explicó.

Ante eso, hay que prevenir.

"Se recalca la prevención y la promoción a la salud, ¿cómo es esto?, llevar su control, su seguimiento de manera mensual o trimestral", aclaró.

Cerca de 80 abuelitos escucharon al médico y al voluntariado.

"Siempre es bien importante checarnos y entre más temprano nos chequemos, vamos a diagnosticar de manera mas temprana y por ende prevenir las complicaciones que esto pueda llevar, por ejemplo, infartos, embolias, insuficiencia renal", expusó. "Después de los 45 años ya podemos empezar a realizar algún tamizaje tanto de colesterol, triglicéridos, como empezar a monitorear la presión arterial", sostuvo.

Acto seguido, les tomaron la presión arterial y sus niveles de azúcar en la sangre, como parte del monitoreo de salud

El médico les pidió vacunarse contra Influenza, Covid y Neumococo, lavarse las manos frecuentemente, además de consumir frutas y verduras, y sobre todo beber mucha agua para evitar la deshidratación.

"Es necesario consumir una cantidad de agua de 1.5 o 2 litros al día", expuso.

En este centro ubicado en la colonia Belisario Domínguez, la benemérita institución entregó cobertores y despensas gracias al donativo de una empresa, la coordinadora del Voluntariado de la Cruz Roja, Vanessa Martínez, detalló la finalidad de estas intervenciones en la comunidad.

"Prevenimos temas relevantes y fundamentales como es la diabetes, la hipertensión, algunas recomendaciones para emergencias por el frío. Regularmente nosotros estamos en continua asistencia a las comunidades con temas diversos que puedan ser de interés, trabajamos con adultos mayores, adultos en general, adolescentes y niños y niñas", dijo.

La tarea para todos es cuidar la salud.





