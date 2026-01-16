Recomienda dermatólogo extremar cuidados en piel durante invierno

Ante la llegada de la temporada invernal, el dermatólogo Jorge Ocampo advirtió que el frío y el aire seco provocan una mayor resequedad de la piel, por lo que recomendó reforzar los cuidados diarios para evitar irritaciones, alergias y padecimientos dermatológicos.

“El invierno reseca nuestra piel, nuestras mucosas y nuestro pelo, por eso es muy frecuente que veamos más alergias, más dermatitis por contacto y más irritación, sobre todo en las manos de personas que se lavan constantemente o usan mucho antibacterial”, explicó el especialista.

Entre las principales recomendaciones, Ocampo subrayó la importancia del uso de cremas humectantes sin perfume, ya que los aromas pueden provocar reacciones adversas. “Lo ideal es que usen cremas neutras, sin perfumes ni aromas, porque son de las cosas que más irritan la piel, especialmente en personas con piel sensible o seca”, señaló.

En el caso del rostro, recomendó adaptar el producto al tipo de piel: “Si tienes piel mixta o grasa, usa cremas libres de aceite; si es piel seca, utiliza cremas más humectantes”.

El dermatólogo también alertó sobre hábitos cotidianos que empeoran la resequedad, como el uso excesivo de agua caliente.

“No se bañen con agua tan caliente, no como decimos ‘para pelar pollos’, traten de que sea más tibia, porque eso reseca mucho nuestra piel”, indicó.

Además, pidió moderar el uso de la calefacción, ya que “entre más caliente esté, más se reseca el ambiente”.

En cuanto a la alimentación, Jorge Ocampo destacó que esta tiene un impacto directo en la salud de la piel. “La piel es el órgano más grande que tenemos y está relacionado con nuestros hábitos, la alimentación, el ejercicio y hasta el estado emocional”, explicó.

Recomendó mantener una buena hidratación, reducir el consumo de lácteos y evitar alimentos con altos índices glicémicos.

“Tomar mucha agua es sumamente importante, evitar lácteos y comida chatarra ayuda totalmente a mantener la piel más sana”, afirmó.

Finalmente, para el cuidado del cabello durante el invierno, aconsejó evitar el agua caliente y utilizar productos adecuados. “Si tienen caspa o dermatitis seborreica, usen shapoos antiseborreicos una o dos veces por semana. El shampoo es para el cuero cabelludo, no para el pelo”, puntualizó.

