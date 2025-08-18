Cerrar X
Whats_App_Image_2025_08_18_at_8_17_21_PM_de16b6df5b
Nuevo León

Pide DIF denunciar maltrato o abandono de adultos mayores

El municipio puso a disposición una línea telefónica disponible las 24 horas, los 365 días del año, que cuenta con especialistas para atender las problemáticas

  • 18
  • Agosto
    2025

A unos días de festejarse el Día del Adulto Mayor, el DIF de Monterrey reforzó la campaña “Habla por ellos”, a través de la cual la comunidad puede denunciar maltrato o abandono de personas de la tercera edad.

La presidenta del DIF, Gaby Oyervides, junto con la directora general Ivonne Álvarez, colocó uno de los primeros carteles que se ubican en distintas salas de cine, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y promover que se informe de estos casos. 

Como parte de la alianza con las salas de cine, se difunde la línea telefónica 818 119 7774, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes atienden de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, emocional o patrimonial de las personas adultas mayores.

Con estas acciones, el DIF de Monterrey refrenda su compromiso de garantizar una vida digna y de calidad para este sector de la población en la ciudad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Reportan_muerte_de_un_adulto_mayor_en_una_banqueta_de_Monterrey_ece80dde98
Reportan muerte de un adulto mayor en una banqueta de Monterrey
0bf9f011_5dee_4926_92a1_e311e4c53056_67998b0b95
DIF Tamaulipas realizará actividades por el mes del adulto mayor
maltrato_animal_mexico_f109818834
Alista México nueva ley de protección animal y llama a denunciar
publicidad

Últimas Noticias

INFO_7_UNA_FOTO_10_22084cc773
Gato muere electrocutado y deja sin luz clínica No. 1 en Saltillo
EH_UNA_FOTO_4f74830774
Fortalece Corea del Norte su poderío nuclear ante tensiones
finanzas_utiles_00c1e8a887
Prepare el bolsillo: regreso a clases saldrá 13% más caro
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jpg_43bcb269f6
Regios vuelven a caer con las financieras y pierden su dinero
Whats_App_Image_2025_08_18_at_5_40_08_AM_1_65da5ac28a
Identifican a víctimas tras accidente de RZR en Santiago
EH_UNA_FOTO_17_5879a98dcd
Investigan muerte de bebé, hijo de menor de edad
publicidad
×