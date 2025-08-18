Pide DIF denunciar maltrato o abandono de adultos mayores

A unos días de festejarse el Día del Adulto Mayor, el DIF de Monterrey reforzó la campaña “Habla por ellos”, a través de la cual la comunidad puede denunciar maltrato o abandono de personas de la tercera edad.

La presidenta del DIF, Gaby Oyervides, junto con la directora general Ivonne Álvarez, colocó uno de los primeros carteles que se ubican en distintas salas de cine, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad y promover que se informe de estos casos.

Como parte de la alianza con las salas de cine, se difunde la línea telefónica 818 119 7774, que está disponible las 24 horas, los 365 días del año, y cuenta con un equipo multidisciplinario de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes atienden de manera inmediata cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física, emocional o patrimonial de las personas adultas mayores.

Con estas acciones, el DIF de Monterrey refrenda su compromiso de garantizar una vida digna y de calidad para este sector de la población en la ciudad.

Comentarios