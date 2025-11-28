Cerrar X
Nuevo León

Pide Gobierno cerrar filas para aprobar presupuesto de seguridad

Puntualizó que la propuesta en esta materia, sería utilizada de manera prioritaria en las necesidades de las corporaciones estatales y municipales

  • 28
  • Noviembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, informó que la solicitud de Presupuesto presentada por el Ejecutivo al Congreso del Estado contempla un recurso etiquetado importante para fortalecer la seguridad a nivel estatal y municipal, así como para apoyar a la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El funcionario destacó que esta propuesta también contempla un respaldo directo para la Fiscalía, con el objetivo de mantener y fortalecer los avances en materia de seguridad que se han logrado en la entidad.

“Hemos tomado el acuerdo de que la Mesa de la Paz respalda este presupuesto que se ha entregado y queremos desde el Gobierno del Estado pedir muy respetuosamente a los diputados que nos respalden, porque recordemos que hoy Fuerza Civil es primer lugar en toda la República, y es gracias a la importante inversión”, expresó Flores Serna.

Asimismo, subrayó que las policías municipales de Nuevo León también se encuentran entre las mejor evaluadas a nivel nacional, resultado del trabajo conjunto y de la inversión constante en capacitación, equipamiento y tecnología.

Flores Serna explicó que, para mantener estos indicadores positivos en materia de seguridad, es indispensable contar con los recursos necesarios, motivo por el cual el presupuesto propuesto etiqueta un monto relevante para todas las corporaciones municipales y las distintas autoridades encargadas de la seguridad pública.

El Secretario General del Gobierno puntualizó que la propuesta del Ejecutivo fue presentada en tiempo y forma para atender de manera prioritaria las necesidades de las policías municipales y de las instancias de seguridad del estado, por lo que hizo un llamado a los diputados locales para “cerrar filas” y sacar adelante el presupuesto.

“Es muy importante que, de manera respetuosa, veamos cómo sí salga el presupuesto. Recordemos que tenemos un evento mundial que requiere de todas las policías municipales, las policías federales y de todas las autoridades trabajando de manera coordinada y con los recursos necesarios para garantizar la seguridad”, señaló.

Finalmente, Flores Serna agradeció el respaldo de la Mesa de Seguridad, de las policías municipales, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, así como de las fiscalías federal y estatal, reiterando su llamado a la unidad para impulsar un presupuesto enfocado en fortalecer la seguridad de Nuevo León.


