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Nuevo León

Pide licencia Arratia; dejaría a su esposa como sustituta

El propio Arratia habría informado que solicitó la licencia definitiva, además de adelantar que sería su esposa Mónica Oyervides quien lo suceda en el cargo

  • 24
  • Marzo
    2026

El alcalde de Juárez, Félix Arratia, solicitó este martes licencia indefinida a su cargo ante las especulaciones sobre su nuevo puesto en la administración estatal.

La solicitud fue aprobada la mañana de este martes en una sesión de Cabildo la cual se realizó a puerta cerrada, sin acceso a los medios de comunicación. 

La versión fue confirmada por Rocío Montalvo, diputada local independiente, quien señaló que el propio Arratia le habría informado que solicitó la licencia definitiva, además de adelantarle que sería su esposa Mónica Oyervides, quien lo suceda en el cargo. 

"Acaba de concluir la sesión de Cabildo donde pidió licencia para dejar a su esposa... y que ahorita en el transcurso de la mañana iban a traer (al Congreso) la autorización del Cabildo para que tenga la anuencia del Congreso", señaló en entrevista telefónica Rocío Montalvo

Como se dio a conocer en El Horizonte, esta posible modificación se daría con la salida de Martha Herrera de la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Sin embargo, esta versión fue desmentida por la propia funcionaria ayer lunes a través de un comunicado, donde se informó que continúa en el cargo "con normalidad".

Te recomendamos: Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega

Fuentes mencionaron que no aspiraría a un cargo dentro del Gabinete Estatal, sin embargo podría desempeñar cargos dentro del partido de Movimiento Ciudadano.

“Se va Martha de Igualdad, se va a su casa y entra Félix Arratia; acaban de quitar a Martha”, señaló la fuente.

La propia dependencia mencionó que la secretaria mantiene su agenda de trabajo, la cual se enfoca en programas prioritarios como "Hambre Cero" y "Jefas de Familia".

Va Martha Herrera como titular de Igualdad a evento en Juárez

En medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete estatal, Martha Herrera fue presentada públicamente como titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión durante un evento en el municipio de Juárez.

La funcionaria participó en la inauguración de un lactario y un nuevo Punto Naranja en el Centro Comunitario Los Encinos, ubicado en la colonia del mismo nombre.

Al evento acudió acompañada de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud del estado, así como la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, esposa del alcalde Félix Arratia.

Aquí te presentamos la nota completa: Va Martha Herrera como titular de Igualdad a evento en Juárez

 

 

 

 


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