Va Martha Herrera como titular de Igualdad a evento en Juárez

En medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete estatal, Martha Herrera fue presentada públicamente como titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión durante un evento en el municipio de Juárez.

La funcionaria participó en la inauguración de un lactario y un nuevo Punto Naranja en el Centro Comunitario Los Encinos, ubicado en la colonia del mismo nombre.

Al evento acudió acompañada de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud del estado, así como la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, esposa del alcalde Félix Arratia.

La presencia de las funcionarias y autoridades municipales llamó la atención luego de que trascendió la posible salida de Herrera de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como la eventual llegada de Arratia al cargo.

Sin embargo, durante el evento, Martha Herrera fue presentada y se desempeñó en todo momento como titular de la dependencia estatal, lo que sugiere que, hasta ahora, no se ha concretado ningún relevo oficial.

Asimismo, la asistencia de Mónica Oyervides como presidenta del DIF de Juárez refuerza la permanencia de Félix Arratia como alcalde del municipio.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial que confirme cambios en la Secretaría de Igualdad e Inclusión.

Comentarios