Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
martha_herrera_igualdad_juarez_9cb017e799
Nuevo León

Va Martha Herrera como titular de Igualdad a evento en Juárez

La funcionaria participó en la inauguración de un lactario y un nuevo Punto Naranja en el Centro Comunitario Los Encinos, durante este martes

  • 24
  • Marzo
    2026

En medio de versiones sobre posibles cambios en el gabinete estatal, Martha Herrera fue presentada públicamente como titular de la Secretaría de Igualdad e Inclusión durante un evento en el municipio de Juárez.

La funcionaria participó en la inauguración de un lactario y un nuevo Punto Naranja en el Centro Comunitario Los Encinos, ubicado en la colonia del mismo nombre.

Al evento acudió acompañada de Mariana Rodríguez, titular de Amar a Nuevo León; Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud del estado, así como la presidenta del DIF municipal, Mónica Oyervides, esposa del alcalde Félix Arratia.

La presencia de las funcionarias y autoridades municipales llamó la atención luego de que trascendió la posible salida de Herrera de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, así como la eventual llegada de Arratia al cargo.

Sin embargo, durante el evento, Martha Herrera fue presentada y se desempeñó en todo momento como titular de la dependencia estatal, lo que sugiere que, hasta ahora, no se ha concretado ningún relevo oficial.

Asimismo, la asistencia de Mónica Oyervides como presidenta del DIF de Juárez refuerza la permanencia de Félix Arratia como alcalde del municipio.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información oficial que confirme cambios en la Secretaría de Igualdad e Inclusión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

centros_comunitarios_puntos_naranja_d7c590f08e
Centros comunitarios de Nuevo León serán Puntos Naranja
martha_herrera_analiza_posible_salida_secretaria_igualdad_630f48c6bd
Martha Herrera analiza posible salida de Secretaría de Igualdad
felix_arratia_solicita_licencia_alcaldia_juarez_190d9ccac0
Llega a Congreso solicitud de licencia de Félix Arratia
publicidad

Últimas Noticias

hermanastras_de_cenicienta_ce40812362
Disney confirma live action de las hermanastras de Cenicienta
iran_israel_electrica_b95bf5f19a
Irán bombardea central eléctrica en Israel, según informes
sep_maestras_f21db904a2
SEP condena crimen de maestras tras ataque de alumno en Michoacán
publicidad

Más Vistas

nl_ciclista_shamuko_2_662e8d97a7
Fallece Alberto 'Shamuko' Villarreal, impulsor del ciclismo en NL
perfil_salida_martha_herrera_de_igualdad_entraria_felix_arratia_c4914cb8be
Perfilan salida de Martha Herrera; ella lo niega
Adrian_de_la_Garza_a34ee033a8
Inaugura Adrián de la Garza operativo por Semana Santa
publicidad
×