Nuevo León

Pide Morena reubicación de planta Ternium fuera de Monterrey

La diputada de Morena, Brenda Velázquez solicitó al Gobierno del Estado se haga la reubicación de Ternium fuera de la zona metropolitana de Monterrey

  • 27
  • Agosto
    2025

Por el daño que representa para la salud de los regiomontanos, la diputada de Morena, Brenda Velázquez solicitó al Gobierno del Estado se haga la reubicación de Ternium fuera de la zona metropolitana de Monterrey.

Actualmente las plantas de Ternium se encuentras concentradas en municipios muy poblados como lo son San Nicolás y Monterrey, se encuentran a escasos metros de fraccionamientos y otros espacios recreativos, por lo cual resaltó la importancia de que esta acerera se retire de estos lugares.

“Lo anterior no es solo una necesidad urgente, sino también una responsabilidad social que debe ser atendida de manera inmediata. 

“La salud y seguridad de la población deben ser una prioridad para todos los actores involucrados, y es imperativo que el Gobierno del Estado de Nuevo León tome las medidas necesarias para asegurar un futuro más limpio y seguro para las familias que viven en estas zonas así como para quienes transitan día con día por estas zonas”, dijo la diputada Brenda Velazquez.

El exhorto es directo al titular del Poder Ejecutivo, o sea Samuel García y la diputada solicitó que se hagan los incentivos necesarios por parte del gobierno para que la empresa acceda de manera más fácil a su reubicación.

“Se envía un exhorto al titular del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, para que en coordinación con la empresa Ternium analice y en su caso realice la reubicación por causa de utilidad pública de las plantas ubicadas en Monterrey y San Nicolás.

“Facilitando para ello el acceso a los incentivos necesarios que les permitan mantener la capacidad productiva y los empleos generados por dicha empresa, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y a la ciudad previstos por los artículos 35 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, así como hacer efectiva una política estatal de desarrollo económico con criterio en la prevención y mitigación del impacto ambiental”, agregó.

El exhorto fue aprobado por unanimidad por parte de la mesa de la diputación permanente.


