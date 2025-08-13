Cerrar X
Nuevo León

Pide Salud del Nuevo León no automedicarse en caso de dengue

La secretaria Alma Rosa Marroquín, advirtió sobre los peligros de automedicarse en caso de dengue y recalca la importancia de la prevención

  • 13
  • Agosto
    2025

La secretaria de Salud del Estado, Alma Rosa Marroquín, pidió no automedicarse en caso de contraer dengue, ya que puede resultar contraproducente para la salud física.

En entrevista con Lety Benavides, la funcionaria estatal indicó que, debido a los síntomas que da el dengue, muchas personas no acuden a consulta y se automedican, lo que puede generar complicaciones con este virus. 

“Generalmente, el dengue da fiebre y no nos funciona el paracetamol como quisiéramos; también el dengue quita el apetito, las ganas de comer, por lo cual nos deshidrata y la fiebre alta. Entonces empezamos a ingerir medicamentos que nos pueden perjudicar, como los antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, ibuprofeno, que son medicamentos que nos pueden complicar la enfermedad".

“Paracetamol sí se puede tomar, también tomar mucha agua, estar bien hidratados y estar pendiente de que nuestras casas estén limpias, sin cacharros, sin hierba”, dijo la secretaria. 

 La titular de salud indicó que los municipios han hecho un gran trabajo con la descacharrización en las zonas; sin embargo, exhortó a los ciudadanos a estar alerta para evitar un criadero del mosquito que transmite la enfermedad. 

“Como ciudadanos tenemos un compromiso importante, sobre todo de mantener limpios nuestros patios, nuestros techos y de no almacenar recipientes que puedan acumular agua”, agregó. 

Los principales síntomas de la enfermedad del dengue son la falta de apetito, fiebre alta, dolor de cabeza y detrás de los ojos, erupción en la piel, náuseas, vómito y dolor muscular y en las articulaciones. 

“Estamos promoviendo la limpieza, vamos casa por casa por todo el estado, monitoreando, no solo a los que tienen mosquitos, sino que colocamos unos recipientes que se llaman novitrampas, y ahí desde que el mosquito pone el huevecillo nosotros hacemos el conteo y establecemos los focos de alerta que nos dan una información relevante antes de que se presenten los casos”, dijo Alma Rosa Marroquín.

 


