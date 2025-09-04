Pide Samuel García mantener los beneficios del T-MEC

El gobernador Samuel García inauguró el Congreso Laboral 2025, un evento organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (ANADE) Nuevo León y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Nuevo León.

Durante su discurso, el gobernador abordó temas cruciales como la reforma de la jornada laboral y la importancia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El gobernador subrayó la relevancia del T-MEC para el desarrollo económico de Nuevo León y el país.

En este sentido, expresó su postura sobre la renegociación del tratado y refrendó la importancia de los beneficios del T-MEC para Nuevo León, especialmente la eliminación de aranceles.

“Hablar de renegociar (el T-MEC), empezar de cero. No hay nada que renegociar. Es revisar qué jala y lo que no jala, ahí sí, planteamientos”, agregó García.

Sobre la reducción de la jornada laboral indicó que es una oportunidad para aumentar la productividad, mejorar la movilidad y elevar la calidad de vida de los trabajadores.

Enfatizó la necesidad de que la reforma sea un proceso técnico y gradual, adaptado a cada región y beneficioso para todos los sectores.

“Lo idóneo es que (la reforma laboral) se aborde de una manera técnica, sin ambiciones desmedidas, se hagan trajes a la medida".

“Con la jornada reducida el empleado estará más contento, más creativo, más productivo, va a estar más tiempo en su casa en lugar de estar una hora en el tráfico. Estudiemos cómo ‘metemos dos goles’ de una vez y arreglamos movilidad, tráfico, home office y de pasada palomeamos la reforma de jornada reducida”, apuntó el gobernador.

El presidente de la COPARMEX Nuevo León, Roberto Cantú Alanís, resaltó la colaboración entre el gobierno, el sector empresarial, academia y profesionistas de derecho para dialogar sobre los retos laborales que se viven en México, en Nuevo León y el mundo y lo que permite además gozar de una armonía laboral.

Los temas claves en Congreso Laboral 2025 serán la reforma a la jornada laboral al 2030, la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como las nuevas tecnologías e inteligencia artificial (IA) en el trabajo y los métodos alternos de solución de conflicto y mediación laboral.

Durante la inauguración también estuvieron presentes la Presidenta de la ANADE Nuevo León, Teresa Villarreal Torres; el Secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio; el Coordinador del Gabinete de Buen Gobierno, Javier Luis Navarro Velasco; y la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera.

