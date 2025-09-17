Piden a Medio ambiente fortalecer áreas de bienestar animal

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) pidió a la Secretaría de Medio Ambiente del estado fortalecer la dirección de bienestar y sustentabilidad animal, ante los hechos de maltrato denunciados en Santa Catarina.

Marisol González, diputada de Santa Catarina por MC, es la promovente del exhorto e indicó que es necesario que anualmente se haga un fortalecimiento de los recursos destinados a campañas de esterilización, vacunación, desparasitación y otros procedimientos.

“Estamos exhortando al gobierno del estado y a los 51 municipios para que destinen más presupuesto al tema de bienestar animal, en beneficio de los gatitos y los perritos".

Este exhorto se hizo luego de que en Santa Catarina se denunciara presunto maltrato animal a los perros y gatos que se encontraban dentro del Centro de Bienestar Animal, ya que a través de redes sociales se compartió la información de que presuntamente se dejó en el olvido a más de 70 animales.

“También estamos haciendo un exhorto al alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, porque él ya tiene las atribuciones de remover al personal que está más que claro que no cuidó el bienestar de todos los gatitos y perritos que estaban en este centro".

“Además, también estamos pidiendo que nos muestren los protocolos, porque no nos han podido mostrar un solo protocolo de atención, del acompañamiento que les dan; no nos los pudieron mostrar, ni un reglamento, y también tiene 3 días hábiles para decirnos cuánto presupuesto le van a destinar al centro”, dijo Marisol González.

Además de estos exhortos, su compañero de bancada, Mario Salinas, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de Nuevo León para fortalecer la sanción contra el maltrato y la crueldad animal, para elevar con prisión de hasta 5 años y multas altas en casos graves de irresponsabilidad, sobre todo si hay animales muertos o lucro indebido.

Así mismo, buscan inhabilitar permanentemente a servidores públicos responsables de maltrato animal y buscan que sea catalogado como delito grave.

Debido al caso de maltrato denunciado, el pasado lunes, ciudadanos, activistas y personas del medio político realizaron una marcha pacífica, pidiendo justicia por los animales; sin embargo, la policía municipal intervino para parar la marcha.

“Gasearon a Marisol dos veces, me gasearon a mí, gasearon a los perritos. A mí me dejaron ir medio bote por la garganta, pero yo no importo, importan las damas, los niños, niñas, y así aventaban el gas directo a las personas, no nada más lo esparcían como muchas veces lo hacen para controlar a las personas; era directo contra Marisol, contra mi persona y la gente que estaba ahí”, dijo Patricio Zambrano, quien acompañó a la diputada en el Congreso en la entrega del exhorto.

El exhorto fue aprobado por mayoría en el pleno del Congreso, ya que los diputados de Morena abandonaron la sesión cuando se estaba leyendo y, a pesar de estar presentes en la lista de asistencia, al momento de votar no lo hicieron, ni a favor, ni en contra, ni en abstención; solo no votaron.