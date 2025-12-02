Piden más recursos para iluminar escuelas en 2026

El diputado del PRI, José Manuel Valdez, pidió que el Presupuesto 2026 destine recursos específicos para mejorar el alumbrado en escuelas y espacios públicos frecuentados por niñas, niños y adolescentes.

Desde tribuna del Congreso, el legislador señaló que su exhorto responde a los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2024 del INE, donde la mayoría de participantes expresó la necesidad de “contar con espacios bien iluminados” para hacer más seguros los entornos escolares.

Valdez enfatizó que “es prioridad promover en el presupuesto estatal recursos debidamente etiquetados para que los municipios rehabiliten, modernicen e instalen luminarias en los espacios públicos”, al advertir que persiste “una notoria falta de iluminación en las escuelas públicas y en sus alrededores”.

Aunque reconoció avances con el programa estatal Luces de Esperanza, señaló que la insuficiencia en la iluminación de escuelas “continúa vigente”.

El diputado recordó su participación en mesas de deliberación del INE, donde asumió el compromiso de impulsar acciones para mejorar la seguridad escolar, e insistió en que “es imperativo que las autoridades atiendan de manera integral esta problemática”.

La propuesta fue aprobada por unanimidad en sesión ordinaria.

