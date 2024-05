Planea Mariana regreso a 'Amar a NL' luego de las elecciones

Mariana Rodríguez Cantú reveló en exclusiva para La Polaka que después del resultado de las elecciones y antes de la transición que es en septiembre, en caso de ganar, su plan es volver a Amar a Nuevo León.



La candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano detalló que hay proyectos como la construcción de la villa bebés que concluirá en agosto y quiere dejar todo encaminado en caso de asumir funciones al frente de la capital de Nuevo León.



“La verdad es que yo quiero retomar las funciones de AMAR a Nuevo León, en este periodo, antes de asumir funciones si ganáramos y quiero retomar a AMAR a Nuevo León, tengo todavía muchas cosas pendientes en Capullos”, comentó Rodríguez Cantú.



Asimismo, la candidata explicó su trayectoria como emprendedora, donde tres de sus negocios fracasaron y resaltó la importancia de no rendirse a pesar de que los proyectos no se concreten.



La abanderada naranja hizo hincapié en su eje Monterrey Emprendedor como un apoyo para reducir el sesgo entre quienes consolidan su empresa y quien no lo logran en Nuevo León, acercando los servicios a cada uno de los hogares del estado.



“Por eso yo insisto tanto en mi eje que es Monterrey Emprendedor, porque yo creo que la estadística que dicen que siete de cada 10 emprendedores fracasan, la podemos acotar si brindamos las herramientas municipales y estatales necesarias”, comentó la abanderada naranja.



“En Nuevo León el 99% de las empresas son MIPYMES y el 34% están en Monterrey, esto equivale a 61,000 micro, pequeñas y medianas empresas, son muchísimas y estas generan 376,000 empleos al año, entonces hay algo ahí que tenemos que atender, que tenemos que fortalecer”



Otro de los objetivos que dejó en claro Mariana Rodríguez es consolidar la presencia de la Policía Regia en todo el territorio del municipio, en base a mayor reclutamiento y ampliar su jurisdicción, para dar una corporación de proximidad a los regiomontanos.



“La policía municipal es la que da los rondines calle por calle, casa por casa, que tu conoces al comandante de zona, que está integrado al chat vecinal, que está conectado al C4i4, que tú puedes reportar cualquier siniestro”, agregó Mariana Rodríguez.



El programa completo puede verse a través del portal de Info 7 https://www.info7.mx/ que es dirigido por el periodista, Luis Padua, donde, además de las propuestas políticas, Mariana Rodríguez preparó una botana ante las cámaras.

Comentarios