Ponen a prueba proyecto de movilidad de San Pedro

Durante este primer día de regreso a clases de educación básica, destacó el uso del carpool en varios colegios de San Pedro para reducir el congestionamiento vial.

Esta medida implementada por la actual administración municipal encabezada por Mauricio Fernández, a casi un año de asumir el cargo, tuvo una modificación, pasando de dos a tres niños para ser considerado como un carpool.

Algunos de los colegios que han implementado esta medida son el Brillamont, San Roberto, Euroamericano Campestre, Colegio Inglés, Instituto San Roberto, Colegio Irish Monterrey, Prepa Anáhuac MTY San Agustín, American Institute Monterrey (AIM) y Liceo de Monterrey.

En un recorrido realizado por El Horizonte este primer día de clases en el Colegio Irish Monterrey, ubicado en el cruce de avenida Real San Agustín y la calle Batallón de San Patricio, se pudo constatar el uso del carpool.

Sobre las calles antes mencionadas se delimitó el carril derecho (el más cercano a la institución) como carril de uso exclusivo para autocompartido, así como la colocación de señalamientos por parte del municipio.

También se pudo observar cómo, en su mayoría, sí fue utilizado por vehículos que transportaban a tres o más niños; sin embargo, hubo quienes se metían al carril exclusivo con uno o dos alumnos.

Además de esta medida, autoridades de Tránsito San Pedro ayudaron con la logística, ya que también contó con la presencia de al menos seis uniformados, en ambas vialidades, para ayudar a cruzar a los menores que dejaban a distancia.

Otros elementos de tránsito controlaron de manera manual los semáforos para dar mayor fluidez a los carros que estaban formados para dejar a los estudiantes en el colegio.

Como resultado del apoyo de los uniformados, fue visible mayor fluidez, especialmente sobre avenida Real San Agustín, en dirección a Lázaro Cárdenas. Tanto los carriles ordinarios como el exclusivo para carpool avanzaron de manera más ágil.

De acuerdo con las autoridades, el carpool y el transporte escolar gratuito permitieron el pasado ciclo reducir hasta en un 25% el tráfico vehicular en los alrededores de las escuelas y este año buscan que se reduzca hasta el 30 por ciento.

El secretario general, Luis Susarrey Flores; el secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd; y el director de Movilidad, Gabriel Ponce, supervisaron la operación del auto compartido en el Liceo Anglo Francés.

Susarrey detalló que el carril exclusivo también puede ser usado por los demás padres de familia a pesar de no transportar a tres o más niños; sin embargo, indicó que se trata de un espacio que beneficia a quien ya pone en práctica el carpool.

“Este es un carril exclusivo para vehículos que transportan al menos a tres niños y un adulto. No significa que los demás padres no puedan usarlo, pero sí es un beneficio para quienes ya participan en el autocompartido”, explicó Susarrey.

En total, 22 colegios, ocho más que el año anterior, se sumaron al programa carpool, en el que por cada automóvil viajan tres alumnos y un conductor.

En paralelo, tres escuelas utilizarán el transporte escolar operado por el municipio.

Tras la supervisión, los funcionarios municipales acudieron a la escuela primaria Jesús M. Montemayor, en la colonia Tampiquito, donde encabezaron la ceremonia oficial de arranque del ciclo escolar con los honores a la Bandera.

El Horizonte dio a conocer el pasado 26 de agosto que, a una semana del inicio de clases, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad comenzó a capacitar a sus agentes viales en lo que será el Plan de Movilidad Escolar Sustentable.

Esta capacitación contó con el respaldo de la Dirección de Policía Vial y busca garantizar que se respeten los derechos de los peatones sin dejar de agilizar la circulación vehicular, particularmente en las zonas escolares.

Al respecto, el director de Movilidad, Gabriel Ponce, explicó que el municipio tendrá carriles exclusivos para carpool y, para poder utilizarlos, el vehículo tendrá que ser utilizado por al menos cuatro personas.

Además, detalló que, para este ciclo escolar, el municipio tiene inscritos 22 colegios al programa de auto compartido, es decir, tienen siete más que el año pasado; de igual manera, anunció que tres escuelas más se sumaron al programa piloto de transporte escolar municipal.

