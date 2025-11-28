Cerrar X
Nuevo León

Prepara Monterrey festival navideño con actividades para todos

El festival arrancará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 14:00 horas en la Plaza Zaragoza, donde se ofrecerán espectáculos gratuitos

  • 28
  • Noviembre
    2025

A pocos días de que inicie la temporada decembrina, el gobierno de Monterrey, encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, alista el ambiente festivo con la realización del evento Regia Navidad Mundialista, además de la colocación de adornos en distintos puntos de la ciudad.

El festival arrancará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 14:00 horas en la Plaza Zaragoza, donde se ofrecerán espectáculos gratuitos para toda la familia.

Entre las presentaciones destacan el Show de Lore Lore, Chemo y Lucas, así como Wii Payasos, Los Tributeros, Desafinados de la Cumbia, la Gran Orquesta de Monterrey, Los Plebeyos y La Morocha.

Como parte central de la jornada, el encendido del pino gigante y la iluminación de los alrededores del Palacio Municipal se realizará a las 18:30 horas, marcando el inicio oficial de las celebraciones navideñas.

La administración municipal invitó a la ciudadanía a disfrutar de las actividades que permanecerán durante diciembre y los primeros días de enero, entre ellas la pista de hielo, el tobogán y las villas navideñas, instaladas en la zona centro.

Paralelamente, personal de Servicios Públicos trabaja en la decoración de avenidas, plazas y camellones con la siembra de flores de Nochebuena, símbolo tradicional de la temporada.

Con estas acciones, el municipio se prepara para recibir la Navidad 2025 con espacios renovados y actividades recreativas.


