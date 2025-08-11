Cerrar X
Nuevo León

Presenta Adrián de la Garza centro de atención al migrante

Adrián de la Garza presentó el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM), con el objetivo de garantizar los derechos de las personas de otras entidades

  • 11
  • Agosto
    2025

Con el compromiso de garantizar los derechos de personas provenientes de otras entidades de la República y de países de Centro y Sudamérica, el alcalde Adrián de la Garza presentó el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM).

El edil indicó que una cuarta parte de la población en el estado es de origen migrantes y para ellos se diseñó este espacio, donde se les dará  información sobre trámites ante las autoridades competentes.

“Se establece que una cuarta parte de nuestra población es de origen migrante; somos una ciudad metropolitana y un estado que se ha enriquecido y se ha fortalecido por el valor de su gente local, pero también el valor de la gente que viene y aporta a esta ciudad”, comentó De la Garza.

La creación del CIAM fortalece la atención municipal a esta población y es una acción comprometida con la inclusión social.

Para dar respuesta a una realidad presente en esta capital, donde una de cada cuatro personas proviene de fuera, el CIAM atenderá principalmente a la gente originaria de San Luis Potosí, Tamaulipas y Coahuila, así como a quienes han llegado en los últimos años desde Estados Unidos, Venezuela y Honduras. 

Entre las necesidades más frecuentes que enfrentan se encuentran la reunificación familiar, la búsqueda de empleo y el acceso a una vivienda digna.

c420e093-33b8-44b0-b2d7-766ad36f73ea.jfif

El CIAM brindará asesoría jurídica gratuita en temas migratorios y de refugio, orientación para el acceso a derechos sociales.

Mientras que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) darán asistencia para obtener un empleo formal y vinculación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León para la atención de denuncias.

Para el alcalde, todas las personas merecen un entorno seguro e igualitario, en especial lo más vulnerables, por eso se busca garantizar las mismas oportunidades para quienes radiquen en Monterrey. 

El gobierno municipal informó que busca consolidar una ciudad más incluyente, sostenible y respetuosa de su diversidad cultural, combatiendo la discriminación y ampliando el acceso a servicios básicos para comunidades migrantes, indígenas y afromexicanas.

El Centro Integral de Atención al Migrante se ubica en la calle Aramberri número 1956, colonia María Luisa. Para más información comunicarse al 81 4460 5605.

En la presentación del CIAM estuvieron el jefe de Gabinete, Fernando Margáin Sada; el secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal; el ex presidente del Cuerpo Consular de Nuevo León, Carlos Salazar Lomelí; el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León, Jesús Macías Sánchez; el presidente del Cuerpo Consular de Nuevo León, Andrés Engels Erras, y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Olga Susana Méndez Arellano.


