Presenta Adrián nueva imagen de Policía de Monterrey

En Monterrey, las patrullas y los uniformes policiacos volverán a ser de color negro, con rotulado blanco, en lugar del amarillo, blanco y celeste que datan de la anterior administración.

El alcalde Adrián de la Garza presentó la nueva imagen de la Policía de Monterrey y justificó los cambios de color.

"Es un cambio total y profundo, tiene un sentido. No lo estoy inventando yo, no lo está inventando esta corporación, es un tema mundial, no es un capricho; hay muchos estudios en esa materia, apoyados en las implementaciones de seguridad de otras policías del mundo. No es un capricho, no es una moda", afirmó.

El presidente municipal aclaró cuál es el objetivo del cambio.

"Es hacer una fuerte presencia de policía", sostuvo.

Se licitará el cambio de imagen de 420 patrullas, que esperan incrementar a 900 unidades.

En las instalaciones de la Academia, el edil relanzó "Escudo”, la Estrategia de Seguridad al Cuidado del Orden, con un claro objetivo.

"Un sistema de seguridad que esté basado en inteligencia. Es para proteger, para servir y para prevenir, pero si alguien hace algo, lo va a pagar, no tengan duda", advirtió.

El edil anunció que se refuerza el reclutamiento: la meta es tener entre 200 y 300 nuevos policías por año para que al final del trienio haya 1,100 elementos, con mejores sueldos y prestaciones, y mayor profesionalización, con inteligencia, investigación y prevención, porque la prioridad es la seguridad de los regios.

Además, construirán dos centros de operación e inteligencia, como los C-4.

De la Garza Santos ratificó que regresará el orden a la Ciudad.

"Yo me voy a encargar de que la gente se sienta tranquila, se sienta segura", garantizó.

Comentarios