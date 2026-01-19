Jeff Hafley deja a los Packers y es nuevo head coach de Miami

El excoordinador defensivo, Jeff Hafley, cambió el frío de Titletown por las cálidas playas de Miami... ¡Y también su puesto!

Y es que este lunes se hizo oficial la salida de Hafley de los Green Bay Packers para ser el nuevo head coach de los Miami Dolphins para los próximos cinco años.

Hafley, de 46 años, llega para sustituir a Mike McDaniel, quien el pasado 8 de enero fue despedido tras sumar dos temporadas consecutivas con récord perdedor, 2024 con 8-9 y 2025 con 7-10.

We have agreed to terms with Jeff Hafley to become our head coach. pic.twitter.com/boqhQH9jxK — Miami Dolphins (@MiamiDolphins) January 20, 2026

Esta será la primera experiencia como head coach para Hafley, quien pasó los últimos dos años como el coordinador defensivo de los Packers, defensa que convirtió en una de las mejores 10 de la liga en dicho tiempo.

Para muestra de ello está que, en 2024, llevó a sus jugadores a ser la sexta defensiva que menos puntos recibió entre los 32 equipos de la NFL y en esta campaña la defensiva de Packers lució consistente hasta que perdió por lesión a Micah Parsons, su hombre estelar.

Hafley comenzó su camino en la NFL en los Pittsburgh Steelers, a los que llegó en 2006 como asistente defensivo y con quienes perteneció hasta 2012, año donde pasó a los Tampa Bay Buccaneers, en donde ocupó el puesto de asistente de defensivos profundos, misma labor que llevó en los Cleveland Browns entre 2014 y 2015, y en los San Francisco 49ers de 2016 a 2018.

Ahora, la misión de Jeff Hafley será dar identidad ganadora a los Dolphins para llegar a los "playoffs" después de dos años.

