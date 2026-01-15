Presenta PAN su agenda mínima para el segundo periodo ordinario

El Grupo Legislativo del PAN presentó su agenda mínima para el segundo periodo ordinario, en donde resaltaron que sus prioridades serán la reforma electoral, temas de movilidad y de calidad del aire.

Durante una rueda de prensa, el coordinador de la bancada, Carlos de la Fuente, indicó que son siete áreas principales en las que se enfoca: como medio ambiente, movilidad, seguridad, juventud, educación, fomento al campo y mejora de la calidad del aire.

“En base a estos siete temas, los 10 compañeros presentamos nuestras proyecciones de qué es lo que buscamos en este segundo periodo del segundo año y preparamos una agenda para trabajar directamente en este periodo en las comisiones en las que cada uno de nosotros tiene la oportunidad de participar".

“Por ejemplo, vamos a empezar por reformas constitucionales: primero, el derecho al acceso equitativo al agua y segundo, a la reforma a la ley electoral; todos sabemos que va a haber una reforma a la ley electoral federal y, bueno, tendremos que armonizar la estatal, más los pendientes que ya hemos venido arrastrando desde el periodo pasado, que también avanzamos con las iniciativas que presentamos en materia de la ley electoral”, dijo Carlos de la Fuente.

Además de estos siete puntos, también impulsarán la creación de la Ley de Imagen Institucional y Regulación del Gasto en Comunicación Social, Ley para el Aprovechamiento Energético, Ley de Voluntariado y Participación Social, Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley de Protección Civil.

En el tema de movilidad, la diputada panista y presidenta del Congreso dijo que impulsará modificaciones para que las autoridades estén obligadas a no cobrar las autopistas cuando estas se usen como vías alternas debido a obras en construcción que obstaculicen la movilidad.

“Cuando haya una situación de una obra que esté afectando la movilidad de vecinos que viven por alrededor o que se trasladan por esa vía, se les dé la gratuidad en las casetas; a ejemplo, Miguel Alemán, que está ahorita colapsado, está por la línea 6 del metro, pero aparte la cuota que hicieron en el aeropuerto que regresó fue gratuita por tres meses y se volvió a dar el cobro".

“Bueno, cuando haya ese y que no tengas exactamente cuándo va a finalizar la obra, que tengan esa consideración el consejo y que puedan dar gratuidad en la caseta”, agregó Castillo.

En la presentación de la agenda mínima también estuvieron presentes los diputados Ignacio Castellanos, Claudia Caballero, José Luis Santos y Myrna Grimaldo.

En el ámbito de seguridad, se prevén reformas para regular y atender lotes baldíos y viviendas abandonadas, con el objetivo de prevenir delitos y afectaciones ambientales, así como actualizar la legislación para sancionar conductas que obstaculicen la labor de la autoridad y el cumplimiento de obligaciones alimentarias.

Comentarios