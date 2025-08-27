Presenta regia queja ante Profeco contra Doctors Hospital Auna

Y todo empezó con un Pepto Bismol…

El pasado 20 de agosto, El Horizonte reportó que Alena Kharissova había denunciado ser víctima de diversos abusos en el Doctors Hospital Auna: desde tener que pasar —y pagar— una noche de hospital adicional por supuesta burocracia, pese a haber sido dada de alta, hasta cobros por servicios que no utilizó y la aplicación de precios inflados. Un ejemplo fue una caja de 24 pastillas de Pepto Bismol por la que le cobraban $6,600 pesos, cuando en las tiendas cuesta $95 pesos.

Por el sobrecosto de medicamentos en el Doctors Hospital Auna, Alena Kharissova presentó este martes una denuncia ante la Profeco.

Alrededor de las 12:00 horas, la joven arribó a la delegación federal ubicada en la Colonia Mitras Centro.

Luego de vivir un “martirio” en el Doctors Hospital Auna por presuntas malas prácticas, inflación de costos y hasta la posible falsificación de firmas, la joven regiomontana reveló a este medio que no va a parar con las disculpas del hospital, sino que iniciará una lucha para evitar que más personas pasen por una situación similar.

Recientemente, Alena se reunió con el senador Waldo Fernández, donde dialogaron sobre iniciativas para evitar estos abusos en el sistema hospitalario, garantizar más transparencia en sus procesos y, principalmente, un mejor trato a los pacientes.

“Junto al senador Waldo Fernández González platicamos hoy sobre su importante iniciativa para mejorar la relación entre seguros y hospitales, buscando garantizar que cada persona tenga acceso a la atención médica que necesita”, publicó la joven en sus redes sociales junto a la foto con el senador.

La representante legal de la joven, Claudia Tueme, compartió con El Horizonte que el Doctors Hospital Auna todavía no se ha comunicado con su clienta.

“No se ha comunicado. Los procesos son un poco lentos”, indicó Tueme.

Agregó que este jueves acudirán a las oficinas de la Comisión de Arbitraje Médico para seguir con la estrategia legal.

“Ir a Arbitraje Médico por negar la atención durante la alergia (de tipo angioedema) por ‘tener cerrada la cuenta’, pero tampoco dejarme salir porque aún no pagaba la cuenta (no estaba lista aún la cuenta). Y deliberar tanto tiempo en cajas, poniendo la decisión de cajas por encima de la instrucción del médico".

“Si eso se normaliza, y no lo meto en Arbitraje Médico, imagínate a cuántos pacientes más van a dejar morir porque cajas no les autoriza”, comentó Alena.

Comentarios