Cerrar X
Whats_App_Image_2025_07_24_at_9_23_19_PM_1_5a3b12fc2c
Nuevo León

Presenta Samuel plan de movilidad con cuatro ejes para NL

El gobernador de Nuevo León presentó un plan de movilidad dividido en cuatro ejes, destacando que en seis años se está haciendo lo que no se hizo en cuarenta

  • 07
  • Agosto
    2025

El gobernador Samuel García, presentó este jueves un plan de movilidad para el estado dividido en cuatro ejes, destacando que en seis años se está haciendo lo que no se hizo en cuarenta.

Transporte digno

Con una inversión de $58 millones de pesos, se integrará un tren de pasajeros como parte de la red de transporte masivo, operando con frecuencia similar al metro y conectando desde San Jerónimo con la nueva Línea 4 que se une a con la Línea 6.

Movilidad Inteligente

Se prevé que la Modernización y Ampliación del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) logre la coordinación de 500 semáforos antes del Mundial 2026, operando desde un nuevo centro logístico dentro del edificio de Fuerza Civil, donde también estará el C5.

Corresponsabilidad vial

Contempla regular y expandir el transporte escolar escalonando horarios en 1,300 escuelas de tiempo completo, con incentivos fiscales a quienes se sumen, además de promover carriles de alta ocupación y el uso compartido del automóvil, lo cual se complementará con la rehabilitación de 26 avenidas troncales.

Alternativas de movilidad

Finalmente, se anunció una estrategia de espacio público para fomentar la movilidad peatonal y en bicicleta, alineada al Plan de Desarrollo Urbano 2040, con nuevos parques lineales y de bolsillo, incluyendo uno que correrá debajo de las líneas 4 y 6.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Supervisa_Samuel_obras_del_corredor_FIFA_y_lineas_4_y_6_del_Metro_da0c2db7d5
Supervisa Samuel obras del corredor FIFA y líneas 4 y 6 del Metro
Llamadas_de_extorsion_provienen_de_penal_de_Tamaulipas_c5439b5e18
Llamadas de extorsión provienen de penal de Tamaulipas
Supervisa_Samuel_produccion_de_unidades_transporte_hechas_en_NL_d552ffd11d
Supervisa Samuel producción de camiones hechos en NL
publicidad

Últimas Noticias

Inauguran_ampliacion_de_Puente_Colombia_cruces_aumentan_11_veces_2813bb1ce1
Inauguran ampliación de Puente Colombia; cruces aumentan 11 veces
trump_putin_5397d4a2df
Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin
Whats_App_Image_2025_08_08_at_3_33_47_PM_05c61325d0
Construirán viaducto para traslado de mercancía entre NL y Texas
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
publicidad
×