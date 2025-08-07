Presenta Samuel plan de movilidad con cuatro ejes para NL

El gobernador Samuel García, presentó este jueves un plan de movilidad para el estado dividido en cuatro ejes, destacando que en seis años se está haciendo lo que no se hizo en cuarenta.

Transporte digno

Con una inversión de $58 millones de pesos, se integrará un tren de pasajeros como parte de la red de transporte masivo, operando con frecuencia similar al metro y conectando desde San Jerónimo con la nueva Línea 4 que se une a con la Línea 6.

Movilidad Inteligente

Se prevé que la Modernización y Ampliación del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) logre la coordinación de 500 semáforos antes del Mundial 2026, operando desde un nuevo centro logístico dentro del edificio de Fuerza Civil, donde también estará el C5.

Corresponsabilidad vial

Contempla regular y expandir el transporte escolar escalonando horarios en 1,300 escuelas de tiempo completo, con incentivos fiscales a quienes se sumen, además de promover carriles de alta ocupación y el uso compartido del automóvil, lo cual se complementará con la rehabilitación de 26 avenidas troncales.

Alternativas de movilidad

Finalmente, se anunció una estrategia de espacio público para fomentar la movilidad peatonal y en bicicleta, alineada al Plan de Desarrollo Urbano 2040, con nuevos parques lineales y de bolsillo, incluyendo uno que correrá debajo de las líneas 4 y 6.

Comentarios