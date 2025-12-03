Cerrar X
Nuevo León

Presentan '30 años CONARTE' en la FIL Guadalajara

Se presentaron los primeros 10 volúmenes de la serie que homenajeará a autores y autoras de Nuevo León, con entrega anual hasta completar 30 títulos

  • 03
  • Diciembre
    2025

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) celebró su trigésimo aniversario con la presentación de los primeros 10 volúmenes de su colección especial: "30 años CONARTE. Colección Conmemorativa".

El lanzamiento, que busca proyectar la fuerza y diversidad de las letras nuevoleonesas, fue encabezado por Melissa Segura, Secretaria de Cultura de Nuevo León.

“Es un acto de memoria y de celebración, un gesto que reconoce la importancia de las y los autores que han tejido desde los diversos géneros un paisaje creativo, diverso y profundamente nuestro", dijo la titular de cultura de Nuevo León. 

WhatsApp Image 2025-12-03 at 6.44.58 PM.jpeg

Subrayó que, a lo largo de tres décadas, Conarte ha acompañado, impulsado y puesto en valor la creación artística del estado.

"Hoy, esta colección conmemorativa se hace como un homenaje a quienes han dejado huella indeleble en la literatura contemporánea de Nuevo León", finalizó la titular del Sector Cultura.

La Colección Conmemorativa está planeada para publicarse en entregas de 10 títulos por año, hasta completar un total de 30 volúmenes.

En la presentación también estuvieron presentes Ricardo Marcos González, secretario técnico de CONARTE, Pedro de Isla Martínez, director de la Casa de la Cultura de Nuevo León, y la poeta y narradora Ethel Krauze.

WhatsApp Image 2025-12-03 at 6.45.13 PM.jpeg

Títulos presentados

Los diez libros que marcan el inicio de esta serie conmemorativa y que "dialogan entre generaciones, géneros y sensibilidades" son:

  • “Hervor de riel” de Mario Anteo
  • “Dramaexpiación” de Hernán Galindo
  • “Los suaves ángulos” de Dulce María González
  • “Crónica Sero” de Joaquín Hurtado
  • “La gitana” de Patricia Laurent
  • “La noche más oscura” de Eduardo Antonio Parra
  • “La necesidad de entender” de Alejandra Rangel
  • “El asesinato de Paulina Lee” de Hugo Valdés
  • “Tálamo” de Minerva Margarita Villarreal
  • "Avance en retirada” (Antología poética 1988–2022) de Eduardo Zambrano

