Reconoce Secretaría del Trabajo a 70 empresas con Distintivo TRe

Por cuarto año consecutivo, la Secretaría del Trabajo otorgó el Distintivo TRe, Trabajo Responsable, a 70 empresas, organismos e instituciones que destacan por sus políticas y desempeño en materia laboral, recursos humanos, seguridad y salud en el trabajo.

La ceremonia tuvo lugar en el Hotel Safi Metropolitan, ubicado en el municipio de San Pedro, donde se reconoció a aquellas que han demostrado contar con prácticas, procesos y procedimientos que impulsan el Trabajo Responsable, así como resultados favorables en los cuatro ámbitos.

Entre las instituciones distinguidas este año se encuentran Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON).

El Secretario del Trabajo, Federico Rojas, destacó la relevancia del reconocimiento y el esfuerzo adicional que realizan las organizaciones galardonadas.

“Es un distintivo muy especial, es un distintivo diseñado para todas las empresas que de manera muy responsable, además de lo que están obligados por ley, dan un poquito más a favor del trabajador para mantener la seguridad, la salud y por supuesto la productividad”, dijo.

