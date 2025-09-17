Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_17_at_6_46_47_PM_f509da3ec3
Nuevo León

Presentan proyecto de reforma para jornada laboral de 40 horas

El diputado Héctor Morales presentó una reforma para reducir gradualmente la jornada laboral en Nuevo León, alcanzando las 40 horas semanales en cuatro años

  • 17
  • Septiembre
    2025

El diputado local del PRI y presidente de la Comisión de Trabajo, Héctor Morales Rivera, presentó una iniciativa de reforma con el fin de reducir gradualmente la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales.

La propuesta surge como producto de la consulta pública realizada en Nuevo León, donde se llevaron a cabo dos mesas de trabajo con participación de representantes empresariales, sindicales, académicos y legislativos, en donde coincidieron en que la reducción de la jornada debe realizarse de manera ordenada y progresiva.

“Luego de realizarse dos foros de trabajo, se formuló una propuesta que busca responder a las necesidades reales del entorno laboral mexicano, teniendo presente tanto los intereses de las personas trabajadoras como los de las empresas. El objetivo central es ofrecer acompañamiento y soluciones integrales que permitan a los distintos sectores adaptarse a los cambios normativos sin que ello implique una pérdida de competitividad o estabilidad económica.

“La reducción de la jornada laboral no solo busca modernizar el marco jurídico, sino también promover condiciones de trabajo dignas, productivas y acordes al contexto internacional”, dijo Morales. 

La reforma modifica el artículo 123 de la Constitución y plantea un esquema de aplicación gradual en cuatro años: 46 horas semanales el primer año, 44 el segundo, 42 el tercero y finalmente 40 horas a partir del cuarto año.

Asimismo, establece que, por cada cinco días de trabajo, los empleados tengan derecho a dos días de descanso con goce de salario íntegro.


publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_tmec_5b178b896a
Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC
Whats_App_Image_2025_09_17_at_6_59_37_PM_d85419afcc
Invita Waldo Fernández a participar en consulta pública del T-MEC
a39ba9f7_79bc_40a4_9cf5_403988f06ba3_c865b254ac
Abren consulta pública rumbo a revisión del T-MEC en 2026
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_tmec_5b178b896a
Exhorta Secretaría de Economía a sumarse a evaluación del T-MEC
nl_preventas_a4596f650e
Perfilan norma a preventas, pero con luces y sombras
finanzas_fed_105938737a
Cede la Fed ante Trump y anticipa más recortes este año
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
garcia_grito_fuego_343e3d8919
Viven asistentes susto en presentación de Santa Fe Klan en García
publicidad
×