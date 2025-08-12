Cerrar X
Nuevo León

Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana

En un plazo de quince días se presentarán ante el Congreso del Estado las modificaciones a la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana

En un plazo de quince días se presentarán ante el Congreso del Estado las modificaciones a la iniciativa de Ley de Coordinación Metropolitana, así lo informó Andrés Mijes, alcalde de Escobedo y presidente de la Mesa Metropolitana.

Si bien, la iniciativa original fue entregada hace un año y medio, ahora se presentará un nuevo documento que incorpora cambios, entre ellos la participación de la iniciativa privada y las universidades en los trabajos de coordinación.

“Para nosotros es muy importante la Ley de Coordinación Metropolitana. presentamos ahí la iniciativa que ya se había presentado hace un años y medios para poder hacer las adecuaciones necesarias, incorporar la participación de la iniciativa privada y de las universidades, ver cuál va a ser el mecanismo de coordinación y ya ver la ley, es urgente, necesitamos un marco jurídico apropiado para atacar todos los problemas que aquejan a Nuevo León”, dijo al término de la Mesa Metropolitana desarrollada por primera vez al interior del Palacio de Gobierno. 

Mijes señaló que, aunque las reuniones de la Mesa Metropolitana tienen buenas intenciones, es necesario un marco jurídico que regule su funcionamiento y establezca de manera clara la forma en que los municipios deben participar.


