Presume Arratia baja del 75% de delitos de alto impacto en Juárez

El alcalde de Juárez, Félix Arratia rindió su primer informe ante la presencia de funcionarios y autoridades, incluido el gobernador Samuel García Sepúlveda.

Bajo el lema "Primero El Orden", el edil presentó una administración enfocada en seguridad, educación e infraestructura.

Arratia destacó los logros en materia de seguridad, señalando que la Policía Municipal de Juárez se ha convertido en la mejor pagada del estado tras aumentar el sueldo de sus elementos.

Para fortalecer a la corporación, la administración invirtió en la entrega de 70 patrullas y 44 motocicletas, también en la adquisición de un dron de vigilancia, 180 cámaras corporales y 120 chalecos balísticos. Además, entregó mil uniformes nuevos.

El alcalde subrayó que estas acciones han generado resultados tangibles, con una reducción del 75% en los delitos de alto impacto, incluyendo homicidios dolosos, robos a casa habitación y robos de autos.

Además, se inauguraron unidades especializadas para atender casos de violencia de género, personas desaparecidas y labores de investigación.

En el rubro educativo, Arratia informó la entrega de más de 150,000 uniformes gratuitos a estudiantes de nivel básico.

La infraestructura educativa también creció con la construcción de un jardín de niños, la ampliación de diversos planteles y la edificación de una nueva preparatoria con enfoque en ciencia y tecnología.

Respecto a la infraestructura urbana, el municipio avanzó con la construcción de 30 espacios públicos de convivencia, con la meta de alcanzar 100 en tres años.

La ampliación de vialidades estratégicas y el bacheo de más de 50,000 metros cuadrados y la pavimentación de 26 mil metros cuadrados adicionales.

En su informe, el presidente municipal también mencionó diversos programas de apoyo social, como la entrega de microcréditos, la regularización de escrituras y la futura apertura de una Clínica Familiar del IMSS, que beneficiará a 70,000 habitantes.

El gobernador Samuel García felicitó al alcalde por los logros, destacando además la reestructura de rutas de transporte en la cuenca Guadalupe, Juárez, Cadereyta, que incorporó más de 500 nuevos camiones, y mejoras en el suministro de agua.

Por su parte, el alcalde agradeció el apoyo del ejecutivo estatal.

"Gracias al Gobernador Samuel García por ser el primer Gobernador en voltear a ver a Juárez y darnos todo el apoyo que necesitan las familias de nuestro municipio", concluyó el edil, reiterando el compromiso de seguir trabajando por la consolidación de Juárez.

