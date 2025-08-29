Presume Flores reducción de homicidios. 'No bajaremos la guardia'

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, aseguró que Nuevo León vive su año “más seguro” y que la administración estatal mantendrá el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno para garantizar la seguridad en la entidad.

El funcionario destacó que, gracias a la inversión histórica en materia de seguridad impulsada por el gobernador Samuel García, la nueva Fuerza Civil se ha consolidado como “la policía más confiable y efectiva del país”.

“Nuevo León tiene a la mejor policía de México, la más confiable y la más efectiva, esto no es casualidad, es resultado de la inversión que se ha hecho en seguridad”, afirmó Flores.

Como parte de los avances, informó que en agosto se registró una reducción del 70% en homicidios dolosos, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El secretario subrayó que la percepción de inseguridad en Nuevo León está por debajo de la media nacional, y que cuatro municipios se ubican en el Top 10 de los más seguros del país, según mediciones recientes.

“No bajaremos la guardia, la seguridad es uno de los temas más importantes para la ciudadanía y hoy, después de mucho trabajo, podemos ver los resultados. “La nueva estrategia de seguridad, combinada con una inversión histórica, ha permitido fortalecer a las corporaciones, mejorar la capacidad de respuesta y disminuir los índices de delitos de alto impacto”, puntualizó.

