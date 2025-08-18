Cerrar X
Prioriza PAN transporte escolar gratuito en su agenda legislativa

El Grupo Legislativo del PAN presentó su agenda mínima, priorizando el transporte escolar gratuito en Nuevo León para el próximo periodo legislativo

  18
  Agosto
    2025

A dos semanas del nuevo periodo en el Congreso Local, el Grupo Legislativo del PAN presentó su agenda mínima y se enfocarán en diversos temas, entre ellos lograr el transporte escolar gratuito. 

El próximo mes de septiembre, los diputados regresan a sus labores habituales y el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, indicó que en movilidad y educación, la propuesta del transporte escolar gratuito es indispensable para la ciudadanía de Nuevo León. 

“Transporte escolar gratuito es un tema muy importante; lo estamos proponiendo gratuito y que más padres de familia se vayan sumando, para hacerlo de manera gradual. 

“Lo más importante en materia de educación es que los estudiantes lleven sus cursos cerca de sus domicilios, que no estén intercambiándose con escuelas de otros sectores; por eso estamos pidiendo mejor infraestructura en los planteles, para que los padres de familia no anden buscando en otras escuelas”, dijo Carlos de la Fuente. 

Además, en materia de educación buscan que todos los salones de clases cuenten con aire acondicionado, mantenimiento preventivo y obligatorio de las escuelas, patios cívicos techados en todas las escuelas nuevas, entre otros. 

Así mismo, también priorizarán temas de medio ambiente, movilidad, seguridad, adultos mayores y personas con discapacidad, fomento al campo y desarrollo rural y también a la salud y mejor calidad de vida.


