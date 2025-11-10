Cerrar X
Coahuila

Piden fortalecer inclusión de personas con discapacidad auditiva

La diputada Edna Dávalos exhortó a SEP y SEGOB a promover la inclusión y capacitación en Lengua de Señas Mexicana para docentes y servidores públicos

  • 10
  • Noviembre
    2025

La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo exhortó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como a sus homólogas en Coahuila, a promover la inclusión de personas con discapacidad auditiva en centros educativos y espacios públicos; así como la capacitación en Lengua de Señas Mexicana (LSM), para personal docente y servidores públicos.
 
De acuerdo con Dávalos Elizondo, las personas con discapacidad auditiva enfrentan barreras diarias que muchas veces no se alcanzana dimensionar: desde falta de intérpretes o personal capacitado LSM, hasta carencia de infraestructura o herramientas tecnológicas que faciliten su comunicación y participación. 

Estas limitaciones no solo afectan su acceso a la educación o a un servicio público, sino que también restringen su derecho a ser escuchados y comprendidos.

Por ello, es indispensable que la SEP y la SEGOB, en coordinación con sus homólogas en Coahuila, refuercen acciones encaminadas a promover la inclusión real de personas con discapacidad auditiva; no solo en centros educativos, sino también en espacios públicos donde se brindan servicios y atención ciudadana, recalcó Edna Ileana.


