Coahuila inicia proceso electoral rumbo a renovación del Congreso

El IEC aprobó el Calendario Integral y nuevos lineamientos para partidos, estableciendo reglas para candidaturas y paridad de género

  • 27
  • Noviembre
    2025

El Instituto Electoral de Coahuila (IEC) dio inicio formal al proceso electoral local 2025-2026, luego de aprobar por unanimidad el Calendario Integral que marcará cada etapa rumbo a la renovación del Congreso del Estado. La validación se realizó durante la sesión ordinaria del Consejo General, donde se confirmó que los trabajos comenzarán el 1 de diciembre, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE) y conforme a lo establecido en la ley.

La Secretaría Ejecutiva detalló que el Calendario Integral organiza todas las actividades esenciales del proceso, desde la preparación de la elección hasta la jornada electoral, con información precisa para los partidos políticos y la ciudadanía. El documento se elaboró con base en la legislación local, el Código Electoral de Coahuila y el Plan Integral aprobado por el INE en agosto pasado.

Durante la misma sesión, el Consejo General también aprobó nuevos lineamientos que regularán las modificaciones a documentos básicos y la normatividad interna de los partidos políticos, así como los procedimientos para acreditar representaciones y registrar candidaturas independientes. El consejero Marco Antonio Yeverino Rodríguez explicó que esta actualización era necesaria debido a que los lineamientos anteriores tenían más de una década y ya no reflejaban avances como la paridad de género, el lenguaje incluyente ni los criterios para prevenir la violencia política de género.

Los nuevos lineamientos detallan el procedimiento para revisar y registrar adecuaciones internas de partidos y agrupaciones, además de definir la designación de personas responsables de administrar los recursos y los gastos de campaña. Este proyecto también fue aprobado por unanimidad.

Con la instrucción de continuar con el desarrollo del orden del día, el IEC marcó el arranque operativo del proceso electoral que culminará con la elección del Congreso del Estado en 2026.


