Promueven otorgar título profesional por experiencia laboral

La Secretaría del Trabajo busca promover la certificación profesional a través de la institución Red Educativa México, para reconocer la experiencia obtenida de los trabajadores en sus espacios laborales.

Mediante la firma de un convenio de colaboración, el secretario Federico Rojas explicó que las personas puedan obtener su título profesional mediante la comprobación de experiencia profesional.

“Esta modalidad está sustentada en el acuerdo 286, que es una normativa emitida por la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de regular procedimientos de acreditación, revalidación y equivalencia de estudios, así como la acreditación de conocimientos adquiridos fuera del sistema escolar formal.”

Afirmó que se busca facilitar el acceso para la certificación de los títulos para aquellos que no contaron con la oportunidad de completar sus estudios.

“Este instrumento jurídico se encuentra contemplado dentro de los lineamientos del sistema educativo nacional y está orientado a facilitar el acceso, la permanencia y la obtención de certificaciones académicas oficiales para personas que no han seguido, completado o titulado estudios formales mediante la escolarización tradicional”, refirió el funcionario.

Requisitos para inscribirse a proceso de titulación

Se menciona que para postularse se debe contar con más de 25 años, experiencia laboral mínima de tres años comprobables y el bachillerato concluido.

Estas son las carreras en las que se podrán certificar por experiencia

Con base a esta iniciativa, estas son las carreras por las que los trabajadores podrán obtener su certificación:

Administración Pública y Ciencias Políticas

Pedagogía

Ciencias de la Comunicación

Administración

Ingeniería en Sistemas

Ingeniería Industrial

Derecho

Contabilidad

Licenciado en Educación Preescolar

Mercadotecnia

Indicó que permitirá formalizar el nivel educativo de muchas personas que, por alguna razón, no han podido concluir su formación media superior y superior.

