Comparten avances en contra de la violencia hacia las mujeres

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora este 25 de Noviembre, en Nuevo León hay diversas acciones.

La titular de la Secretaría de las Mujeres en el Estado, Graciela Buchanan, informó que ya está listo en la metrópoli otro Centro Violeta, en apoyo a mujeres víctimas y sus hijos.

"Vamos a tener la Firma de Convenio de colaboración y la inauguración del Centro Violeta de Atención Integral a Mujeres y Situación de Violencia en Guadalupe", expresó.

Se celebrará el Primer Congreso Internacional de Masculinidades Positivas, que no tiene precedente, para ayudar a los hombres a eliminar estereotipos. El evento es apoyado por la UANL, es gratuito y para todo público.

"Va a ser este lanzamiento a nivel mundial, no había habido ningún Congreso. Se va a hacer en la Facultad de Psicología, para que los hombres sepan que también requieren un cambio cultural para esta nueva época", afirmó.

Y se reanudará el convenio con conocida plataforma digital para trasladar gratuitamente a mujeres que estén en peligro y que no puedan pagar.

"Para que sepan las mujeres que llaman al 911, 070 o a la Secretaría de las Mujeres y requieran un traslado, tenemos a disposición con UBER este convenio", detalló.

Horas antes del día 25, la Torre Administrativa de Gobierno se iluminará.

"Con el color naranja, porque, como saben, ese día es naranja, es el color para conmemorar, que no me gusta mucho esa palabra, pero es para rememorar ese día a las 6:40 PM", informó.

Ya está listo el Protocolo Adams para que cuando un menor de edad se extravíe, se garantice la reacción inmediata de autoridades y negocios.

"Porque, al final de cuentas, somos las mujeres las que llevamos a los niños a los paseos, las mamás, las tías, las hermanas, las abuelitas", sostuvo.

Si eres mujer y estás en riesgo:

Marca el 911 de Emergencias.

También puedes marcar el 070, de Asesoría y Orientación.

O contacta a la Secretaría de las Mujeres de Nuevo León, en los teléfonos 8120330140 y 8120330150, y por lWhatsApp en el 8117838350.

