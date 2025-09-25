Cerrar X
Nuevo León

Pronóstico del clima en Monterrey: jueves 25 de septiembre

El área metropolitana de Monterrey amaneció con temperaturas de 23 grados y aumentará conforme avance la jornada, llegando a una máxima de 34 grados

  • 25
  • Septiembre
    2025

La zona metropolitana de Monterrey comenzará este jueves 25 de septiembre con un amanecer fresco y cielos parcialmente nublados.

A las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura ronde los 23 grados centígrados.

A lo largo de la tarde, se prevé que la temperatura aumente hasta llegar a los 34 grados centígrados.

Durante este período, el cielo pasará a estar parcialmente despejado; sin embargo, la probabilidad de precipitaciones estará presente durante este período del día, por lo que, si se hará una salida, se recomienda extremar precauciones y manejar con cuidado.

Al llegar la noche, se espera que los termómetros marquen alrededor de los 27 grados centígrados y los cielos se mantengan igual que durante la tarde, proporcionando una noche fresca.

La jornada estará marcada por lluvias ocasionales, que podrían hacerse presentes durante la tarde.

El amanecer se registrará a las 06:31 horas, mientras que la puesta de sol será a las 18:34 horas, lo que nos brindará un total de 12 horas y 3 minutos de luz diurna.


