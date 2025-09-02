Cerrar X
Nuevo León

Proponen crear Distintivo de Patrimonio a la gastronomía regia

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una iniciativa en el para impulsar la creación de un Distintivo de Patrimonio Gastronómico y Cultural

  • 02
  • Septiembre
    2025

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una iniciativa en el para impulsar la creación de un Distintivo de Patrimonio Gastronómico y Cultural, con el objetivo de reconocer y proteger los productos emblemáticos del estado.

La propuesta busca dar un sello oficial a alimentos tradicionales como las Glorias de Linares, las Naranjas de Montemorelos, el Machacado de Ciénega de Flores, el cabrito al horno y el pan de Bustamante, entre otros, a fin de fortalecer la identidad cultural de los municipios y así posicionarlos como atractivos turísticos.

“La riqueza gastronómica representa un componente esencial de la historia y cultura de Nuevo León, darles el reconocimiento que merecen ayuda a mantener vivas las raíces culturales”, dijo Jesús Elizondo.

De acuerdo con el legislador, el turismo gastronómico no solo representa un porcentaje importante a nivel nacional, sino que además tiene un potencial de crecimiento ligado a la generación de experiencias auténticas y al fortalecimiento de la comunidad.

Además, aseguró que la creación del Distintivo permitiría reconocer oficialmente estos alimentos, impulsar la promoción turística y fortalecer la economía local mediante la generación de cadenas de valor, alianzas con productores y el fomento de un turismo sostenible.


