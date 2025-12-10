Agradece Presidencia a artesanas indígenas tras elogios del NYT

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reaccionó este miércoles al reconocimiento que The New York Times le otorgó al incluirla entre las 67 personas con más estilo del mundo en 2025.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que el mérito no es suyo, sino de las mujeres artesanas del país que elaboran los bordados y huipiles que suele portar.

“A quien hay que agradecer, es a las artesanas indígenas mexicanas, por lo que dan a México, por su creatividad y por la belleza con la que bordan”, dijo.

Vestidos hechos en casa, no de marcas de lujo

Sheinbaum explicó que la mayoría de las prendas que utiliza son resultado del trabajo conjunto con costureras mexicanas.

“Me regalan muchísimos huipiles, bordados, cuando salimos a territorio”, comentó.

Detalló que trabaja desde hace años con una costurera de San Pedro Mártir, así como con otra artesana de Tlaxcala, quien elaboró su traje del 15 de septiembre.

También mencionó a Telma, una colaboradora de la Presidencia, quien la apoya en la selección de telas y bordados:

“Telma hace de todo en Presidencia, y entre otras cosas me ayuda a seleccionar los huipiles”, comentó.

Además, aseguró que sus atuendos no pertenecen a marcas exclusivas:

“No es ninguna marca de estas que son carísimas. Compramos las telas y a veces nos sentamos a ver cómo diseñamos el vestido”.

Bordados como identidad y legado cultural

La mandataria subrayó la importancia cultural de las prendas tradicionales que porta en actos públicos, incluido el vestido con bordados tehuanos que utilizó durante su reciente visita a Estados Unidos.

“En cada bordado hay trabajo, hay tradición, hay historia, hay legado”, expresó.

Añadió que por años la vestimenta tradicional mexicana fue menospreciada frente a las grandes marcas internacionales, pero hoy representa motivo de orgullo.

“Las tejedoras, las bordadoras, principalmente mujeres indígenas, son orgullo de la nación”, afirmó.

Impulsará acceso a mercados para artesanas

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal adelantó que su gobierno trabaja en políticas para que las artesanas mexicanas puedan comercializar sus piezas en más espacios, tanto dentro como fuera del país.

“Estamos apoyando a las mujeres artesanas para que puedan entrar a distintos mercados, nacionales e internacionales”, cocnluyó.

