Nuevo León

Proponen garantizar espacios dignos de espera en transporte

Diputada presentó una reforma a la Ley de Movilidad para reconocer el derecho de los usuarios del transporte público a contar con espacios seguros,

  • 20
  • Octubre
    2025

La diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, presentó una reforma a la Ley de Movilidad para reconocer el derecho de los usuarios del transporte público a contar con espacios seguros, cómodos y protegidos mientras esperan las unidades.

La propuesta plantea que toda persona debe tener acceso a espacios dignos para la espera del transporte, con resguardo ante el sol, la lluvia y el frío.

“Una movilidad digna es garantizar condiciones seguras y humanas para quienes diariamente utilizan el transporte público. Nadie debería esperar bajo el sol o la lluvia el transporte público, mucho menos por temas políticos”, dijo Melisa Peña.

Esta iniciativa surge a raíz del retiro de parabuses por parte del municipio de Monterrey, acción que, según los legisladores, vulnera los derechos de los usuarios y representa un retroceso en la movilidad urbana.

Por su parte, el diputado Baltazar Martínez expresó su respaldo a la propuesta y criticó las acciones que llevaron al retiro de la infraestructura urbana.

“Las necesidades son muchas y los recursos son limitados, entonces el hecho de invertir en capital humano y recurso para retirar un beneficio que ya estaba teniendo la gente, la verdad fue bastante ilógico y por supuesto nos pronunciamos en contra, esa situación era tan fácil como poner algún letrero de clausurado mientras se aclaraba cualquier situación y no llevarlo al extremo de quitarlo totalmente, así que en ese sentido respaldamos completamente esta iniciativa, esperando que estas acciones políticas ya no sucedan”, agregó Martínez. 

El municipio de Monterrey retiró seis parabuses instalados por el Gobierno del Estado en la avenida Eugenio Garza Sada, al sur de la ciudad, argumentando que las estructuras no contaban con los permisos municipales correspondientes. 

Los módulos habían sido colocados menos de un mes antes como parte de un proyecto estatal para modernizar los puntos de espera del transporte público en el área metropolitana.


