Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T122639_591_444b0dd6de
Nuevo León

Proponen legítima defensa por violencia de género

Legisladoras afirmaron que las víctimas que se defienden de su agresor hasta provocarle heridas de gravedad, o incluso la muerte, se vuelven victimarias

  • 24
  • Noviembre
    2025

La bancada de Movimiento Ciudadano, junto con la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega presentó una iniciativa de reforma en materia de legítima defensa por violencia de género, para que las mujeres que en defensa propia lesionen o priven de la vida a su agresor no toquen la cárcel.

Esta reforma es al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se puntualiza que aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, puedan defenderse, y en el caso de que llegue a mayores, puedan no ser vinculadas a proceso, ya que lo hicieron para salvar sus propias vidas.

“Se debe juzgar con perspectiva de género, las mujeres se defienden en su honor, su vida o la de su familia, o su integridad física en general, y son privadas de la libertad por defenderse contra quien la agredió por defenderse.

“Tenemos mujeres privadas de la libertad por haberse defendido y mujeres que han sido privadas de la libertad porque no se ha juzgado con perspectiva género. Lo del Código Penal (queremos) sea como justificación a la legítima defensa como que no hay un exceso, porque la Ley cuando hay una cosa es defenderse”,  dijo la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega.

Agregó que es un tema de suma importancia, ya que en muchos casos las mujeres al defenderse de su agresor llegan a dañarlo de gravedad e incluso quitarle la vida, y ante estas acciones se les priva de la libertad, dejándolas como victimarias.

“El objeto incorporar un enfoque pro-víctima y con perspectiva de género a la legítima defensa, haciendo explícito que las mujeres que actúan para proteger su vida o integridad deben contar con una presunción reforzada cuando se encuentre acreditado que eran víctimas de violencia previa”, agregó la Secretaria.

Por su parte, la diputada Melisa Peña, indicó que esta iniciativa viene desde el hecho de que no se puede juzgar de la misma manera a mujeres que cometieron este tipo de actos en defensa propia, a cuando se hace con dolo.

“Buscamos proteger a las mujeres, pero sobre todo proteger a la sociedad. No podemos tratarlas con el mismo peso de la Ley, las mujeres se quieren proteger de los actos de violencia que pues todos los días viven. Lo vivimos aquí en Nuevo León en muchos de los municipios y lo vamos a analizar a la brevedad”, dijo Peña.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

banobras_38954b5577
Emite Banobras $18 mil millones en bonos con enfoque de género
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Fiscalía confirma feminicidio en caso de Yaneli Pardo
EH_UNA_FOTO_2025_10_30_T154814_053_5beca6fb4e
Coahuila suma casi 500 Puntos Violeta para atención de mujeres
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_25_at_1_36_29_AM_9fe4222845
Depurarán expedientes en Tribunal de Justicia
finanzas_inflacion_05bd0b8f6f
Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad
finanzas_transportistas_d9f1647b7b
Admite industria de NL impacto logístico por bloqueos carreteros
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
Whats_App_Image_2025_11_22_at_6_18_50_PM_e5755158aa
Mexico Opera Studio retrata la realidad migrante con obra
publicidad
×