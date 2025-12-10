Miss Universo 2025: Fátima Bosch visita Embajada de México en EUA

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, realizó una visita oficial a la Embajada de México en Estados Unidos, ubicada en Washington, donde sostuvo un encuentro con el embajador Esteban Moctezuma.

La originaria de Tabasco aprovechó la reunión para destacar el compromiso social que ha mantenido desde su adolescencia y reafirmar su intención de fortalecer la colaboración con la representación diplomática mexicana.

Our Miss Universe visited the Mexican, @bosch_fatima, Embassy in Washington and had a meaningful conversation with Ambassador Esteban Moctezuma.



She shared her lifelong commitment to social causes. From working with migrants and protecting the monarch butterfly, to supporting… pic.twitter.com/9yvhPSbE06 — Miss Universe (@MissUniverse) December 10, 2025

Destaca labor social desde los 14 años

Durante su estancia, Bosch compartió que desde los 14 años ha trabajado en el acompañamiento a niños con cáncer, una actividad que considera uno de los pilares de su labor humanitaria.

También reiteró su interés por mantener un vínculo cercano con la Embajada, especialmente después de su reciente coronación como Miss Universo.

En redes sociales, la modelo expresó su agradecimiento por la oportunidad de dialogar con el embajador Moctezuma:

“Siempre es un gusto saludarlo. Agradezco su tiempo y la manera tan generosa en que comparte su conocimiento y visión”.

Hasta ahora, solo se han difundido algunas imágenes de la reunión y de los compromisos que la reina de belleza sostuvo durante su visita en Washington.

Miss Universe comparte detalles del encuentro

Tras la publicación de Bosch, la cuenta oficial de Miss Universe difundió un breve video donde se muestran momentos relevantes de su visita a la sede diplomática.

El material destaca fragmentos de su interacción con autoridades y asistentes, así como declaraciones sobre las causas que respaldará durante su reinado.

La organización detalló: "Ella compartió su compromiso de toda la vida con causas sociales. Desde trabajar con migrantes y proteger a la mariposa monarca, hasta el acompañamiento a los niños con cáncer”.

En el video, Bosch también subraya su intención de emplear su voz para apoyar iniciativas contra la violencia de género y brindar respaldo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

“Quiero llegar a todas esas causas”

Durante su diálogo con el embajador, la mexicana afirmó que su misión como Miss Universo abarca múltiples áreas de acción social:

“No hay un solo tema que me llene. En el mundo hay muchas cosas por hacer y quiero usar esta oportunidad para llegar a todas esas causas”.

En su agenda social como Miss Universo 2025, Fátima Bosch buscará fortalecer proyectos relacionados con apoyo a migrantes y participación en acciones de protección de la mariposa monarca, al igual que el acompañamiento a niños con cáncer, labor que desempeña desde la adolescencia.

Asimismo, afirmó que estará involucrada en iniciativas contra la violencia de género y respaldo a mujeres en situación de vulnerabilidad y difusión de mensajes sobre protección y empoderamiento femenino, con el objetivo de ampliar su impacto social.

La visita a la Embajada de México representa uno de los primeros compromisos públicos de la tabasqueña tras su coronación, marcando el inicio de una agenda centrada en causas humanitarias y de representación internacional.

Comentarios