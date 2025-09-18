Cerrar X
Nuevo León

Proponen reforma constitucional para fortalecer la transparencia

La iniciativa del político Ranulfo Martínez, fue presentada en la oficialía de partes y propone que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos

  • 18
  • Septiembre
    2025

El político Ranulfo Martínez presentó una iniciativa para fortalecer el tema de transparencia en la entidad, para que ante la inminente desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por las reformas federales, los ciudadanos puedan seguir accediendo a la información de los gobiernos. 

La iniciativa fue presentada en la oficialía de partes y propone que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la Auditoría Superior del Estado cubran los huecos que dejé el instituto. 

“En términos de lo dispuesto a nivel federal es darle cumplimiento extinguiendo al instituto de transparencia pues así lo dispone la Constitución Federal, pero a fin de que no quede debilitada la garantía de acceso a la información se propone fortalecer a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la Auditoría Superior del Estado para cubrir los huecos que quedan con la desaparición del organismo. 

“Así como darle su lugar al municipio como orden de gobierno y que sea responsable de garantizar la transparencia en su ámbito territorial”, indicó Ranulfo Martínez. 

De igual manera, se propone que los municipios cuenten con órganos garantes en la materia. En los municipios metropolitanos serían propios, mientras que en los no metropolitanos podrían operar mediante el órgano garante estatal.


