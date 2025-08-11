Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL

Protección Civil de Nuevo León emitió una advertencia por lluvias puntuales fuertes para la tarde de este lunes 11 de agosto, fenómeno que afectará distintas regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, estarán acompañadas de vientos de 20 a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

El pronóstico abarca la zona metropolitana, el oriente, la región citrícola, la zona montañosa y el sur del estado, sin embargo las autoridades aclararon que las lluvias se presentarán de forma localizada, no en todo el territorio.

Cabe mencionar que dicho fenómeno se debe a la presencia de una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, sumada al ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México.

Calor extremo no da tregua

A pesar del pronóstico de lluvias, el estado continuará bajo los efectos de una nueva onda de calor, con altas temperaturas previstas para municipios como Apodaca, Guadalupe, Juárez, Pesquería, Cadereyta Jiménez, China y Los Ramones.

¿Qué es una vaguada en altura?

Este sistema meteorológico es una zona alargada de baja presión ubicada a más de 3 kilómetros sobre la superficie.

Se caracteriza por generar inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de tormentas debido a los movimientos verticales del aire.

Por otra parte, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de encharcamiento y tomar precauciones por las ráfagas de viento.

