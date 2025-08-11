Cerrar X
lluvia123_1c986e046d
Nuevo León

Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL

Protección Civil de Nuevo León pronosticó para este lunes lluvias fuertes y ráfagas de viento en diversas zonas del estado, debido a una vaguada en altura

  • 11
  • Agosto
    2025

Protección Civil de Nuevo León emitió una advertencia por lluvias puntuales fuertes para la tarde de este lunes 11 de agosto, fenómeno que afectará distintas regiones del estado.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, estarán acompañadas de vientos de 20 a 30 km/h y rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 km/h.

El pronóstico abarca la zona metropolitana, el oriente, la región citrícola, la zona montañosa y el sur del estado, sin embargo  las autoridades aclararon que las lluvias se presentarán de forma localizada, no en todo el territorio.

Cabe mencionar que dicho fenómeno se debe a la presencia de una vaguada en altura que se extiende desde el noreste hasta el occidente del país, sumada al ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México.

Calor extremo no da tregua

A pesar del pronóstico de lluvias, el estado continuará bajo los efectos de una nueva onda de calor, con altas temperaturas previstas para municipios como Apodaca, Guadalupe, Juárez, Pesquería, Cadereyta Jiménez, China y Los Ramones.

¿Qué es una vaguada en altura?

Este sistema meteorológico es una zona alargada de baja presión ubicada a más de 3 kilómetros sobre la superficie.

Se caracteriza por generar inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de tormentas debido a los movimientos verticales del aire.

Por otra parte, Protección Civil recomienda a la población mantenerse informada, evitar zonas de encharcamiento y tomar precauciones por las ráfagas de viento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

6cd4e5f0_a000_4f05_ad05_0b134c4cc23a_77a8de7d10
Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana
EH_UNA_FOTO_799f48e75f
Reanuda operaciones aeropuerto de CDMX tras cierre temporal
d2c8b081_e27a_443a_89f4_82d58a29803f_3aa887f93b
Techo vuela más de 100 metros por fuertes vientos en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

6cd4e5f0_a000_4f05_ad05_0b134c4cc23a_77a8de7d10
Presentarán modificaciones a Ley de Coordinación Metropolitana
EH_UNA_FOTO_2_ce02e29433
Detienen en Miami a Jhayco por presunta posesión de drogas
EH_UNA_FOTO_d7768f24b1
Alerta Coparmex pérdida de 3,000 empleos en sureste de Coahuila
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×