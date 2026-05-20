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Nuevo León

Reportan robos y fraudes durante repechaje en Estadio Monterrey

Las labores de la Fiscalía durante la Copa Mundial estarán enfocadas en la coordinación con las embajadas de los países visitantes

  • 20
  • Mayo
    2026

Durante los partidos de repechaje mundialista de las selecciones de Bolivia y Surinam realizados en marzo en el Estadio Monterrey, se registraron cuatro denuncias por robo de celulares, informó la Fiscalía General de Justicia del estado.

El fiscal general, Javier Flores, señaló que los encuentros deportivos sirvieron como un antecedente para los preparativos de seguridad rumbo a la próxima Copa Mundial.

“Ya tuvimos un preámbulo justo con el repechaje y a excepción de cuatro celulares que creo que fueron los que se sustrajeron, no hubo ningún accidente”, declaró el fiscal.

Además, durante las mismas fechas se presentaron al menos dos denuncias relacionadas con presuntas agencias de viajes fraudulentas, agregó el funcionario estatal.

“Creo que hay una o dos que se realizaron (fraudes por agencias de viajes) cuando fue el repechaje, la verdad pues prepararnos, contamos con la página (de denuncias)”, dijo.

Aplicarán reconocimiento facial durante el Mundial

Flores explicó que las labores de la Fiscalía durante la Copa Mundial estarán enfocadas en la coordinación con las embajadas de los países visitantes, así como en la implementación de sistemas de reconocimiento facial en distintos puntos estratégicos.

De acuerdo con el fiscal, este monitoreo se aplicará tanto en el estadio como en el Parque Fundidora, sede del Fan Fest, además de los aeropuertos y otras áreas de concentración de aficionados.

“Van a estar las embajadas de los visitantes por un lado y el reconocimiento facial va a estar tanto en los aeropuertos como en los eventos, en el estadio y el Fan Fest; lo que se pretende es la coordinación con todas las demás autoridades para el efecto de tratar de llevar a cabo un mundial seguro”, afirmó.


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