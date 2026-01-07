Tras el receso decembrino, regresa el Congreso a la actividad

El Congreso del Estado retomará formalmente sus actividades administrativas este miércoles, marcando el fin del periodo de asueto iniciado el pasado 17 de noviembre.

Sin embargo, el regreso se da ante la inminente llegada de los vetos que el gobernador Samuel García aplicaría al Presupuesto de Egresos aprobado por el Legislativo el año pasado.

Pese a la reapertura de áreas clave como la Oficialía Mayor, Tesorería y Comunicación, la actividad legislativa en el Pleno aún no tiene una hora definida. Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, confirmó que los integrantes de la Sesión Permanente aún no han sido convocados por la presidencia para desahogar el rezago de temas acumulados.

“Hasta el momento no han convocado. Mañana ya abre Oficialía Mayor y las áreas administrativas; todo el mundo regresa a trabajar, pero la Comisión Permanente como tal aún no tiene convocatoria”, explicó la legisladora.

Uno de los puntos críticos de este reinicio de actividades es el futuro del paquete fiscal.

Pámanes anticipó que, una vez reactivadas las labores oficiales, el Poder Ejecutivo está en condiciones de remitir el veto al presupuesto aprobado el pasado 17 de diciembre.

“Hasta el momento no ha enviado el veto porque no había actividades; esperemos ver qué pasa este miércoles, porque se dictaron como días inhábiles”, agregó Pámanes.

Cabe recordar que dicho dictamen salió adelante únicamente por mayoría simple, careciendo del consenso de la unanimidad.

