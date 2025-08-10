Quitan más de nueve toneladas de basura del río Santa Catarina

El programa de voluntariado “Leones en Acción” informó que lleva un acumulado de 9.3 toneladas de basura retirada del cauce del Río Santa Catarina en sus primeros tres fines de semana.

Además, el programa organizado por la Secretaría de Participación Ciudadana sumó 151 neumáticos que han sido sacados del río.

“El Río Santa Catarina es un ícono de Nuevo León y vamos a hacer de él un símbolo de corresponsabilidad”, expresó Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana y coordinador del Gabinete de Igualdad para Todas las Personas. “Lo que hace este voluntariado es mucho más que limpiar o recoger basura. Es sembrar conciencia, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todas y todos”.

Violetta Farías, coordinadora de “Leones en Acción”, coincidió en que las jornadas no solo contribuyen a cuidar el río, sino que también generan conciencia sobre la importancia de preservar nuestros recursos naturales.

“Lo que más nos llena de motivación es el interés que hemos despertado en la ciudadanía, quienes cada semana se han sumado con mucho entusiasmo a esta caus1a”, puntualizó Farías.

En la tercera jornada participaron voluntarios de la sociedad civil y personal de las Secretarías Educación, encabezados por su titular Juan Paura; Medio Ambiente y Movilidad.

Los ciudadanos o empresas que deseen sumarse al voluntariado “Leones en Acción” pueden llamar al 070 o escribir al WhatsApp 8124 070 070, con atención las 24 horas los 365 días del año.

