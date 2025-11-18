San Pedro pospone cierre en Lázaro Cárdenas a Gómez Morín

El Municipio de San Pedro Garza García informó que el cierre total del carril inferior de incorporación de la Avenida Lázaro Cárdenas hacia la Avenida Gómez Morín, programado para este martes, se pospuso para mañana miércoles 19 de noviembre.

La autoridad municipal explicó que el ajuste busca reforzar la difusión, especialmente tras el fin de semana largo por el asueto de la Revolución Mexicana, cuando la circulación vehicular disminuye y algunos automovilistas podrían no haberse enterado de los cambios viales.

El cierre comenzará mañana a las 10:00 horas y se mantendrá por al menos tres semanas, mientras la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas realiza trabajos de rehabilitación en las vigas del puente ubicado en el sentido oriente-poniente.

Para evitar la zona, el municipio recomienda utilizar el retorno de Avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Río Tamuín, para después incorporarse a Avenida Vasconcelos.

Como alternativa desde Lázaro Cárdenas oriente, se sugiere entrar al municipio por la gaza de Vasconcelos hacia el poniente y continuar hasta Gómez Morín.

Otra opción para quienes provienen del oriente es circular por Valle Oriente, tomando Eugenio Garza Lagüera y Alfonso Reyes en dirección a Gómez Morín.

Asimismo, quienes transitan desde Monterrey por el Túnel de la Loma Larga pueden usar directamente la salida hacia Vasconcelos.

