Nuevo León

Reabren paso inferior de Rómulo Garza a Churubusco en San Nicolás

Se desazolvaron las rejillas del sistema pluvial, se pintaron muros, renovaron el alumbrado, instalaron señalización y el mantenimiento de la carpeta asfáltica

  • 13
  • Agosto
    2025

El paso inferior que conecta la avenida Rómulo Garza con Churubusco fue reabierto a la circulación esta mañana, tras la conclusión de los trabajos de mantenimiento y reparación adelantados por el municipio de San Nicolás.

Las labores fueron ejecutadas de manera conjunta por las Secretarías de Servicios Públicos y Movilidad, e incluyeron la reparación y desazolve de las rejillas del sistema pluvial, pintura de muros, renovación del alumbrado, instalación de señalización y mantenimiento de la carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar la seguridad y funcionalidad de la vía.

Durante las primeras horas de reapertura, elementos de Movilidad se encontraban en el lugar para orientar a los automovilistas y garantizar que la circulación se realizara de manera ordenada. Personal municipal también retiró las balizas viales que se habían colocado para resguardar los trabajos en los accesos del paso a desnivel.


