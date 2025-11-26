Cerrar X
Nuevo León

Realiza Conagua desfogue controlado en Presa 'La Boca'

Conagua realizó un desfogue controlado en la Presa 'La Boca', Santiago, NL, a las 06:00 horas de este miércoles. Se desfogaron 29 m³/s (1.25 Mm3 en total)

  • 26
  • Noviembre
    2025

La Comisión Nacional del Agua informó que se llevó a cabo un desfogue controlado en la Presa "La Boca" en Santiago, NL.

La acción como medida preventiva se registró a las 06:00 horas de este miércoles y el procedimiento durará aproximadamente 12 horas.

El desfogue controlado fue de 29 m³/s para desfogar un total de 1.25 Mm3 de "La Boca", así lo informó en sus redes sociales Luis Carlos Alatorre Cejudo, director del organismo de Cuenca del Río Bravo de la Conagua.

Cabe señalar que esta operación no representa riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo.

También se invita a la población a mantenerse atenta a la información oficial y a las indicaciones de Protección Civil.


Comentarios

