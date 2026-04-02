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Nuevo León

Atiende PC a menor deshidratado en el Cerro de la Silla

A la llegada de los rescatistas, el menor se encontraba junto a su padre y ya contaba con el respaldo de policías municipales, quienes apoyaban en la zona

  • 02
  • Abril
    2026

Un menor de 7 años fue auxiliado por elementos de Protección Civil de Guadalupe tras presentar síntomas de deshidratación mientras se encontraba en el Cerro de la Silla, en la zona del Teleférico.

De acuerdo con el reporte, el niño comenzó con episodios de diarrea durante el ascenso, por lo que familiares solicitaron apoyo. 

A la llegada de los rescatistas, el menor se encontraba junto a su padre y ya contaba con el respaldo de policías municipales, quienes apoyaban en la zona.

Paramédicos le brindaron atención prehospitalaria, logrando estabilizarlo y rehidratarlo.

Posteriormente, fue descendido de manera segura y, ya en la parte baja, personal de CRUM lo trasladó a un hospital para una atención médica especializada.

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